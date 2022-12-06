蔡英文上榜！《法新社》預測明年10大風雲人物　估與習近平拼高下

▲總統蔡英文今年國慶演說屢次提及半導體產業，今年5月更稱台灣人均GDP將超越韓國。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合報導

今年可謂是多災多難，包括全球新冠肺炎疫情尚未結束之際，2月底又爆發了俄烏戰爭，全球能源、原物料價格上漲引發通貨膨脹，美國眾議院議長裴洛西8月訪台時，兩岸關係一度瀕臨緊張情勢。隨著2022年將接近尾聲，《法新社》評選未來一年全球熱門新聞頭條的10大人物，其中總統蔡英文更位列其中。

根據《法新社》，66歲的中華民國總統蔡英文今年力邀美國眾議院議長裴洛西訪問台灣，招致北京當局的不滿與怒火，中國旋即舉行大規模報復性軍事演習，各種軍機侵擾沿海從未間斷，北京當局視台灣為「神聖不可分割領土」的一部份，誓言必要時以武力統一台灣。

美國華府警告，習近平可望成為繼毛澤東以後中國最有權勢的領導人，因為習近平企圖透過武力攻佔台灣的計畫恐比原先預期「更快發生」。

報導預估，蔡英文直到2023年仍會持續與中國國家主席習近平「一較雌雄」；至於蔡英文則將中共侵台野心與俄烏戰爭相提並論，強調台灣人民追求民主的生活方式不會妥協。

▼美國前總統川普與佛州州長迪尚特。（圖／路透）

▲英國哈利王子與夫人梅根。（圖／達志影像／美聯社）

除了蔡英文獲選明年度最有機會登上全球新聞頭條的10大名人外，包括最近連任成功的美國佛州州長迪尚特、國際貨幣基金組織總裁格奧爾基耶娃、英國哈利王子、迪士尼CEO艾格等人都跟著獲選進榜。

報導指出，美國佛羅里達州州長迪尚特（Ron DeSantis）曾經是美國前總統川普的手下兼徒弟，他在11月期中選舉以壓倒性優勢取得連任，未來是否將在共和黨總統候選人提名中與「前主人」川普一較高下，值得外界關注。

今年69歲的國際貨幣基金組織總裁格奧爾基耶娃（Kristalina Georgieva）明年將面臨艱鉅任務，包括阻止通膨與利率不斷升級下所引發的新一輪全球債務危機，今年2月俄烏戰爭後導致全球食品、原物料、能源價格上漲，該組織已向16國提供900億美元援助。

至於38歲的哈利王子則在英國女王伊莉莎白二世駕崩僅僅4個多月後，便準備出版回憶錄，他承諾將毫不畏懼地公開英國王室生活，該書將於明年1月10日出版上架，他在2021年與妻子梅根接受名主持人歐普拉（Oprah Winfrey）專訪後，便成為分裂英國王室的人物，他與梅根指控王室某些成員具有種族主義。

另外，迪士尼退休多年的CEO艾格（Bob Iger）再度被召回、奈及利亞安那布拉省長奧比（Peter Obi）是否有望成功激勵年輕人投票而奪下明年2月奈國總統大選等，皆為明年全球新聞頭條熱門討論焦點。

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