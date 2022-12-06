印尼禁止婚前同居、婚外性行為　通過刑法修正案違者關1年

▲印尼民眾在眾議院前示威抗議，反對通過刑法修正案。（圖／路透）



實習記者任庭儀／編譯

印尼刑法修正案今（6）日正式拍板定案，禁止婚前同居、婚外性行為，違者最高可判一年有期徒刑。印尼司法部此前曾於2日表示，預計於15日通過新刑法，如今國會加速推進流程，明顯是為了避免步上2019年的後塵，當年因大規模示威抗議而延緩修法。

綜合中央社、路透社、亞洲新聞網（Asia News Network）等報導，印尼國會6日通過自2019年就備受爭議的刑法修正案（RKUHP），修正條文除禁止婚前同居、婚外性行為之外，侮辱總統、發表與印尼國家意識型態背道而馳的言論等，也被視為違法行為。

▲民間團體與學生要求立法者推遲通過法案。（圖／路透）



新法案將對婚外性行為違者處以最高1年有期徒刑，侮辱總統最高則可判處3年有期徒刑，並更加嚴格管制示威遊行。

持續關注該法案的民間團體與學生，5日在雅加達眾議院大樓前舉行示威活動，要求立法者推遲通過法案，直到有爭議的條款被公開且適當的處理。他們認為，如今印尼民主倒退的情況下，通過新法將進一步限制公民自由。

面對民眾質疑聲浪，司法人權部長雅勞利（Yasonna Laoly）稱，「讓所有人同意法案中的所有條款是不可能的，如果你有意見，就在法案通過成為法律後提交意見至憲法法院。」

▲眾議院副議長蘇夫米6日正式通過刑法修正案。（圖／路透）

雅加達法律援助機構（LBH）律師芝特拉（Citra Referandum）則指出，「民間團體希望的是立法者在法案成為法律前，就廢除其中有問題的條款，立法者有義務讓公眾參與立法過程，而不是將責任推給憲法法院。」

刑法修正草案6日上午11時已由眾議院副議長蘇夫米（Sufmi Dasco Ahmad）敲槌定案，之後經由總統佐科威（Joko Widodo）簽署後將正式實施。