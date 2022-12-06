日本輸了「球迷仍留下來撿垃圾」被讚爆！　狂唱應援歌整場沒停過

▲即使輸球，日本球迷仍留下來撿垃圾，再度獲得外媒讚歎。（圖／路透）



記者吳美依／綜合報導

日本5日在卡達世界盃16強賽慘遭淘汰，儘管自家隊伍輸球，球迷仍在賽後自發留下，於觀眾席徒手撿垃圾，把看台清理乾淨，此舉再度獲得外媒讚歎。此外，現場日本球迷大聲唱著應援歌，幾乎全程不曾停過，熱血精神也讓各國網友印象深刻。

根據現場照片，日本球迷把裝得滿滿的垃圾袋交給體育館方，賈諾布體育館（Al Janoub Stadium）工作人員也主動碰拳表示感謝。一位球迷接受《半島電視台》採訪時說，「我們的心是乾淨的，所以看台也必須是乾淨的。這意味著球隊完成了使命。」

▲日本球迷拿著藍色垃圾袋主動清理環境。（圖／路透）



此前，日本就曾在各項國際賽事主動打掃環境，並且因為此舉展現的尊重與善意獲得讚賞。本屆世足賽，球迷不只在日本每場比賽留下來撿垃圾，甚至在卡達對抗厄瓜多的開幕賽後也主動清潔。不只球迷，球員與德國賽後也把杜哈哈里發國際體育場（Khalifa International Stadium）的球員休息室整理得一塵不染，甚至留下感謝字條及紙鶴。

▲日本球迷表示，賽後打掃環境代表球隊完成使命。圖非受訪球迷。（圖／達志影像／美聯社）



日媒THE ANSWER報導，儘管日本無緣晉級8強，但在6日比賽中，應援歌完全沒有停過，加油聲也響徹體育館，氣勢如虹宛如日本主場。美國製片阿德拉卡（Siddhanth Adrakha）說，「日本值得獲勝，因為他們的球迷已經連續唱一首歌80分鐘了。」英國DJ默特（DJ John Molter）也表示，「我愛死了日本球迷在整場比賽狂唱同一首歌！」