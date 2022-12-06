賣場手推車卡捷運站！月台縫隙「燃起火花」　自私老婦只顧撿菜

▲南韓一名老人推賣場手推車搭首爾地鐵，卻反而卡在車廂月台縫隙，甚至引起火花。（圖／翻攝自Instagram）

記者羅翊宬／綜合外電報導

大賣場或超市裡面的手推車大多被允許只能在店內使用，然而南韓首爾日前卻發生離譜事件！一名年事已高的老婦11月底搭乘首爾地鐵7號線，當她在蘆原站將手推車推進列車時，竟然卡在車廂與月台間的縫隙，導致列車延誤14分鐘，即便民眾冒著觸電的危險使勁救援，老婦竟一句感謝都沒有。

根據《朝鮮日報》、《紐西斯通訊社》等眾多韓媒報導，近日該名老婦手推車卡進地鐵月台與車廂間縫隙的影片在Instagram等社群媒體上瘋傳，首爾交通公社今（6）日指出該起事件發生於11月30日晚間7時41分，地點位於首爾地鐵7號線蘆原站的下行列車月台。

從影片中可以看到，老婦推著疑似賣場的手推車想要搭乘地鐵，結果正當推車要被推進車廂內時，手推車的前輪剛好卡在列車車廂與月台之間狹窄的縫隙，導致手推車動彈不得，手推車內的蔬菜也跟著散落在車廂地板上。

站務管控中心獲報後，連忙讓該班次列車停止行駛，同時將該車廂內的乘客疏散至其他車廂，接著指示下一班進站的列車暫停行駛。

在119救難隊人員出動抵達前，包括蘆原站站長在內等地鐵員工跟著協助乘客，合力將車廂稍稍推開，成功拉起被卡在縫隙裡的手推車。

不過事後，該名老婦卻連一句道謝的話都沒有，只顧著撿起四散一地的大白菜。

網友A某親眼目睹事發經過，他將影片上傳Instagram後透露，「事發當下只顧著撿起白菜、當成功取出推車後卻毫無感到自己犯錯，這位奶奶您去哪了？現場許多乘客擔憂，一旦其他民眾上前幫忙恐會導致自己觸電身亡，因此跟著大叫、阻攔，周遭民眾趕來協助推車廂，現場亂成一團，然而您卻站在一旁完全不感到抱歉，真令人直搖頭。」

影片中可以看到，當地鐵職員與民眾協助拉抬手推車時，車廂與月台縫隙甚至還冒出火花，可謂是險象環生，若稍有不慎恐將觸電身亡。

▲首爾地鐵7號線因此延誤14分鐘。（示意圖／CFP）

A某呼籲當局應該嚴懲該名老婦。南韓網友對此表示，「還沒抓到嫌犯嗎？真是瘋了」、「那手推車是不是從賣場裡偷來的？真是無知」、「應該提告損害賠償吧？下班時間很多乘客都跟著被連累」。

根據首爾交通公社的規定，長、寬、高總和超過158公分以上，或是重量超過32公斤的物品被限制帶上地鐵車廂，賣場推車很明顯已超過規定標準。

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