美國會若通過「媒體法案」要求付錢　Meta：將從平台下架新聞

▲若美國會通過媒體法案,臉書母公司將被迫考慮從平台移除新聞。(圖/路透)

實習記者任庭儀/編譯

臉書母公司Meta Platforms於5日發布聲明表示,若美國國會通過《新聞競爭與保護法》,意即要求社群媒體為刊登新聞付費,以補貼美國新聞業,他們將被迫考慮從平台移除新聞。

《華盛頓日報》報導,美國參議院司法委員會於9月以15:7投票通過了《新聞競爭與保護法》(Journalism Competition and Preservation Act, JCPA),若該法案接下來在國會通過,將允許新聞機構與社群平台巨頭,像是臉書(Facebook)、Google等進行協商,獲得刊登網路新聞內容的補償。

對此,臉書發言人安迪史東(Andy Stone)5日透過推特在聲明中指出,如果國會通過這項欠缺考量的法案,他們將被迫考慮撤除平台上的新聞,而不屈從於政府的談判,「這種談判不公平地忽視我們為新聞機構提供流量、訂閱等價值。」

Meta statement on the Journalism Competition and Preservation Act: pic.twitter.com/kyFqKQw7xs