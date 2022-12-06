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北韓連續2天海上砲擊　回應美韓「聯合砲擊軍演」

▲▼北韓曾揚言開砲攻擊首爾、燒成火海，美國智庫分析極有可能發生。（圖／達志影像／美聯社）

▲北韓6日再度實施砲兵射擊。過去平壤當局曾怒嗆要將南韓首爾燒成火海。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

南韓與美國昨（5）日在江原道鐵原郡一帶展開聯合射擊軍演，豈料卻招致正在進行冬季訓練北韓（朝鮮）的不滿，北韓從該日下午2時59分起分別在東西沿岸實施砲兵射擊，130枚砲彈墜落在海上軍事緩衝區，違反《九一九軍事協議》。今（6）日，美韓繼續實施砲擊訓練，對此北韓則同樣下令進行砲擊回應。

根據《韓聯社》，南韓、美國6日繼續執行聯合射擊軍演的第2天行程，兩軍從上午起在江原道鐵原郡三栗里（法定里屬京畿道抱川市官仁面）岩石谷一帶進行多管火箭系統（MLRS）射擊訓練，其中南韓軍先前已在聲明透露將發射24枚。

針對南韓、美國連續2天的「軍事挑釁」行為，北韓感到大為光火，軍方再度於沿海實施砲擊訓練的對應射擊，砲彈估計墜落在海上緩衝區，再度違反《九一九軍事協議》。

北韓朝鮮人民軍總參謀部發言人呼籲韓美雙方等敵軍立刻停止「挑釁行為」。他表示，「繼昨天（5日）之後，敵軍們又於今日9時15分起再度向前線交界地帶進行放射砲（多管火箭）、曲射砲（榴彈砲）的射擊訓練......總參謀部向前線砲兵分隊下達指令，務必以強烈應對警告為目的進行海上實彈砲擊。」

根據先前南韓軍方說法，北韓5日下午2時59分（當地時間）起，分別在江原道金剛郡（半島東側沿海）、黃海南道長山串（半島西側沿海）向東西海域進行多達130枚放射砲（多管火箭砲）的砲兵射擊，砲彈最終落入北方界線（NLL）以北海上軍事緩衝區內。

►北韓實施砲擊！東西海域連射「130枚砲彈」　違反軍事協議

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