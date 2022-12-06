被150年古神器刺穿！　男「脖子插30cm三叉戟」淡定就醫畫面曝光

▲男脖子插著三叉戟的畫面在網路上流傳。（圖／翻攝自Twitter）

記者李振慧／綜合報導

印度近來發生一起離奇案件，33歲男子拉姆(Bhaskar Ram)和2男發生爭執，打鬥時脖子竟然被一支有150年歷史的三叉戟刺穿，然而他沒有感覺到任何疼痛，脖子上插著三叉戟的畫面在網路上瘋傳，幸好手術後已經順利取出。

事件上月28日發生在西孟加拉邦的卡利亞尼(Kalyani)，圖片中可看到，約30公分長的三叉戟，從拉姆脖子右側刺入，又從左側穿出，畫面看起來十分驚悚，凌晨3時被緊急送到加爾各答市(Kolkata)醫院急診。家人透露，這支三叉戟有150年歷史，平常供奉在家中神壇上作為神器保存。

外科醫生巴納吉(Pranabashish Banerjee)看到拉姆的情況也嚇了一跳，緊急進行長達1小半的手術，最後順利將三叉戟取出，他表示，「通常一般人碰到這種情況，可能在幾分鐘內立刻死亡，可是他一點都不覺得痛，還能和我們說話，狀態非常平靜，頸部也沒有出血，讓我很驚訝，只有在他的嘴角附近有血跡」。

巴納吉醫生表示，醫院接到通知後立即成立專門小組，先為病人進行氣管切開術，以保持對方呼吸後才開始移除三叉戟，「由於三叉戟神奇避開頸動脈、頸內靜脈、氣管、喉嚨、食道等重要器官，所以沒有造成更嚴重傷勢」。目前拉姆恢復情況良好，預計再過不久就能將氣管導管與鼻胃管移除。

