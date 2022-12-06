　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

被150年古神器刺穿！　男「脖子插30cm三叉戟」淡定就醫畫面曝光

被150年古神器刺穿！　男「脖子插30cm三叉戟」淡定就醫畫面曝光。（圖／翻攝自Twitter）

▲男脖子插著三叉戟的畫面在網路上流傳。（圖／翻攝自Twitter）

記者李振慧／綜合報導

印度近來發生一起離奇案件，33歲男子拉姆(Bhaskar Ram)和2男發生爭執，打鬥時脖子竟然被一支有150年歷史的三叉戟刺穿，然而他沒有感覺到任何疼痛，脖子上插著三叉戟的畫面在網路上瘋傳，幸好手術後已經順利取出。

事件上月28日發生在西孟加拉邦的卡利亞尼(Kalyani)，圖片中可看到，約30公分長的三叉戟，從拉姆脖子右側刺入，又從左側穿出，畫面看起來十分驚悚，凌晨3時被緊急送到加爾各答市(Kolkata)醫院急診。家人透露，這支三叉戟有150年歷史，平常供奉在家中神壇上作為神器保存。

外科醫生巴納吉(Pranabashish Banerjee)看到拉姆的情況也嚇了一跳，緊急進行長達1小半的手術，最後順利將三叉戟取出，他表示，「通常一般人碰到這種情況，可能在幾分鐘內立刻死亡，可是他一點都不覺得痛，還能和我們說話，狀態非常平靜，頸部也沒有出血，讓我很驚訝，只有在他的嘴角附近有血跡」。

巴納吉醫生表示，醫院接到通知後立即成立專門小組，先為病人進行氣管切開術，以保持對方呼吸後才開始移除三叉戟，「由於三叉戟神奇避開頸動脈、頸內靜脈、氣管、喉嚨、食道等重要器官，所以沒有造成更嚴重傷勢」。目前拉姆恢復情況良好，預計再過不久就能將氣管導管與鼻胃管移除。
 

►飛到菲律賓長灘島度假囉！放鬆、放空保證讓朋友羨慕

►「最凍天氣」三花發熱衣/毛巾襪$49up

ET快訊
飆車害死人還打記者！靜安會騙光大安區富婆4千萬　50人被逮
壽山挖寶崩了！　結果一場空還賠慘
快訊／棒球場辦公室酒聚！　桃市府科長突倒地猝死
謝金燕19歲同框豬哥亮！　淚憶老爸76歲冥誕
LINE「14款貼圖」免費下載！　爽用到2023年暑假
藏鏡人當媽了！　「公開女兒萌照」罕見現聲
陳沂出庭大戰雞排妹！　性感穿搭藏密碼
台中麗寶樂園跨年　首波卡司公布

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

手中汽油罐突然爆炸　五寶媽「瞬間燒成火人」100%燒燙傷身亡

再過幾周過生日！11個月女嬰在家遭殺害分屍　警逮捕31歲凶手父

「要娶就連我妹一起娶」　雙胞胎「堅持嫁同個老公」超狂婚禮曝光

雙喜臨門！生產當天發現中300萬元大獎　女驚喜：感謝女兒帶財

派對上給學生灌酒　學校女主管「勾引男學生壞壞」控13重罪被捕

白色車瞬間加速撞過來　警逮捕「肇事司機」傻眼：寵物犬在開車

賣場手推車卡捷運站！月台縫隙「燃起火花」　自私老婦只顧撿菜

狂洩性感美腰！韓瑜珈老師朝聖世足　卡達街頭「人體對折」超驚人

被150年古神器刺穿！　男「脖子插30cm三叉戟」淡定就醫畫面曝光

中國傳明宣布放寬防疫　美媒：混亂中推進解封

淘氣兒用閉眼特效整人　媽狂跳針對鏡頭生氣XD

《初戀那件小事》平采娜害羞認愛！　對象是「5年好友」螢幕CP將成真

被偷窺！在窗台曬太陽　貓鄰居探頭0表情猛盯

騎車去買飲料被哥放生　妹走回家暴氣丟拖鞋XD

孫生突認分手Wendy揭斷情主因　曝「幫付8萬出國玩」仍挽不回她！

電動門按鈕被拔下 一按竟還能操控感應！

KARA合體跳扭臀舞！希澈泛淚了　昇延認「曾反對齡智加入」

開學啦！狗學生興奮「飛奔校車」　家長秒被放生：到底多愛上學XD

吳青峰現身街頭「參加週年慶(?)」　DISS歌迷許願笑：常常很土XD

國1休旅車追撞大貨車！　車頭全毀...駕駛受困身亡

賣場手推車卡捷運站！月台縫隙「燃起火花」　自私老婦只顧撿菜

狂洩性感美腰！韓瑜珈老師朝聖世足　卡達街頭「人體對折」超驚人

被150年古神器刺穿！　男「脖子插30cm三叉戟」淡定就醫畫面曝光

中國傳明宣布放寬防疫　美媒：混亂中推進解封

正妹搭機炸成火球喪命　墜機瞬間曝光！最後發文「Byee」淪遺言

再過幾周過生日！11個月女嬰在家遭殺害分屍　警逮捕31歲凶手父

哈利梅根紀錄片「這1幕」被爆造假　王室記者曝這幾段也移花接木

北韓連續2天海上砲擊　回應美韓「聯合砲擊軍演」

俄軍新一波空襲！　摩爾多瓦邊境「飛彈碎片落下」疑遭波及

手中汽油罐突然爆炸　五寶媽「瞬間燒成火人」100%燒燙傷身亡

周蕙砸6位數「貴富遊日本」！　連2天見富士山全貌：充飽滿滿電量

飆車害死人囂張打記者！竹聯靜安會成員搞詐騙海削2億　50人被逮

陳明通為論文門丟烏紗帽？　高嘉瑜曝黨內有共識：應該很快就下台

快訊／今增22死！本土+16002「比上周減少7.2%」疫情續降

張麗善收當選證書！人事佈局啟動　文觀處長請辭...慰留中

運彩單日大賣6億！累計銷售56億　日本、克國最多人押

民進黨提公職排黑　他酸「治標不治本」：最好有良民證才能選

沒發大財先掏錢！壽山挖寶一場空還造成崩塌　判賠軍備局49萬

快訊／棒球場辦公室酒聚！桃體育科長突倒地　搶救5天宣告不治

獨／台中小桃子母批「上新聞才要保母強制停托」　社會局回應了

路口沒打燈＋跨雙白線鬼切　三寶駕駛害後車彈飛躺路中

國際熱門新聞

人妻賭錢輸光　連肉體也輸給房東

這幕最神！巴西前鋒「把對手耍著玩」

女護士遭性侵殺害　懸案近43年後終偵破

哈利梅根新紀錄片爆　英王室玩「骯髒遊戲」

24歲足球員遭「近距離連轟6槍」慘死

雙胞胎堅持嫁同個老公　超狂婚禮曝光

超商不准外國人用「這個」買肉包　被轟歧視

年薪400萬！他上班只要吃午餐怒告公司

日本又輸在PK戰　球員當場跪地哭成一團

查爾斯爆拒接哈利電話：我不是銀行！

蘋果門市被劫107萬影片曝　員工阻顧客：讓他們搶

蒙古逾3900億元煤炭消失！　爆大規模示威

道瓊重挫逾482點！　Fed恐再鷹派升息

路透社：中國將鬆綁「10項疫情措施」　最快周三宣布

更多熱門

相關新聞

印度外長：優先考慮自身需　將繼續向俄國購油

印度外長：優先考慮自身需　將繼續向俄國購油

西方國家針對俄羅斯原油施加價格上限，以擠壓莫斯科戰爭資金收入之際，印度外交部長5日宣布，印度將優先考慮自身能源需求，並繼續向俄國購買石油。

人妻賭錢輸光　連肉體也輸給房東

人妻賭錢輸光　連肉體也輸給房東

雙胞胎堅持嫁同個老公　超狂婚禮曝光

雙胞胎堅持嫁同個老公　超狂婚禮曝光

淫法官辦公室猥褻女職員！　畫面外洩

淫法官辦公室猥褻女職員！　畫面外洩

遭印度男當街強吻　正妹YTR狂喊：不要！

遭印度男當街強吻　正妹YTR狂喊：不要！

關鍵字：

三叉戟印度Bhaskar RamKalyani

讀者迴響

熱門新聞

被消失的里！1年搬走3千人　僅剩小七亮燈「陪里民到最後一刻」

大S被揪「刷前夫卡買新婚夫鞋子」！網舉1點：合理

高虹安涉貪罪嫌升高　「她」配合調查全抖了

吳亦凡被驗身「GG真實尺寸曝光」！目擊者一看傻眼

人妻賭錢輸光　連肉體也輸給房東

多次登門不放棄！　傳李四川同意出任蔣萬安小內閣副市長

鄭家純「建議館長穿防彈背心」3/12生日急需

Lulu認愛「萬秀金孫」1年改口單身！　深夜見閨蜜不見男友

身分證「3碼中2碼」住飯店2.2折！

國安考量禁用中製軟體　公部門封殺抖音小紅書

留5星給態度良好員工　老闆笑噴

國防部憲兵盜照！女子100私密照慘被外流

這幕最神！巴西前鋒「把對手耍著玩」

愛莉莎莎出售萬華小屋「1天內就賣掉」！

全班27名同學「有26人討厭他」

更多

最夯影音

更多
淘氣兒用閉眼特效整人　媽狂跳針對鏡頭生氣XD

淘氣兒用閉眼特效整人　媽狂跳針對鏡頭生氣XD
《初戀那件小事》平采娜害羞認愛！　對象是「5年好友」螢幕CP將成真

《初戀那件小事》平采娜害羞認愛！　對象是「5年好友」螢幕CP將成真

被偷窺！在窗台曬太陽　貓鄰居探頭0表情猛盯

被偷窺！在窗台曬太陽　貓鄰居探頭0表情猛盯

騎車去買飲料被哥放生　妹走回家暴氣丟拖鞋XD

騎車去買飲料被哥放生　妹走回家暴氣丟拖鞋XD

孫生突認分手Wendy揭斷情主因　曝「幫付8萬出國玩」仍挽不回她！

孫生突認分手Wendy揭斷情主因　曝「幫付8萬出國玩」仍挽不回她！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】年終感謝祭

【寵物】年終感謝祭

毛毛商城年終感謝祭開跑！12/1-12/31全館滿額最高折12%，貓狗飼料用品囤貨趁現在～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面