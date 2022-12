哈利梅根紀錄片「這1幕」被爆造假　王室記者曝這幾段也移花接木

▲第一部預告片30秒處照片被爆攝於2011年哈利波特首映會,遠早於哈利梅根相識的2016年。



記者吳美依/綜合報導

哈利梅根Netflix紀錄片第1輯將於8日上線,預告片描述媒體跟拍騷擾,卻被爆料多段畫面造假或移花接木,其中一幕是大批記者把鏡頭對著遠方搶拍,實際上攝於2011年《哈利波特:死神的聖物Ⅱ》倫敦首映會,顯然早於夫妻倆相識的2016年。

▲預告片其中一張照片被爆攝於特映會,且在圖庫就能夠找到。(圖/翻攝alamy)



Netflix目前釋出2段預告片,第一部預告片30秒處,照片顯示一張記者正在搶拍某事物,緊接著畫面切換至哈利在棚內說,「我必須盡我所能保護我的家人。」但此照片被指出攝於2011年哈利波特首映會,而且在英國圖庫網站Alamy上搜尋「狗仔隊」(paparazzi)就能馬上找到。

▲哈利梅根紀錄片預期揭露王室秘辛。(圖/路透)



《太陽報》攝影師希柏格(Doug Seeburg)批評,這個失誤肇因於剪輯團隊沒做功課,「我記得去了那場首映會,那是一場大活動。成群粉絲冒雨出席,甚至紮營過夜,只為了一睹演員風采,但那裡沒有王室成員。」

王室傳記作者塞華德(Ingrid Seward)也說,「我不認為哈利會意識到這一點,但Netflix對此非常粗心,因為它會削弱哈利關於保護家人的論述。這張假照片削弱了他的觀點。」

▲第二部紀錄片23秒處畫面似乎在暗示記者偷拍,卻被指出經過哈利梅根同意拍攝。



第二部預告片23秒處顯示,攝影記者站在南非開普敦大主教屠圖(Archbishop Desmond Tutu)官邸陽台,拍攝下方的哈利與梅根,看起來很像偷拍。但王室記者喬布森(Robert Jobson)卻在推特砲轟「滑稽」,因為那次拍攝經過哈利梅根同意,「我當時就在現場」。英國獨立電視台王室編輯希普(Christopher Ship)也同意,因為大主教官邸的拍攝活動受到嚴格管控。

This photograph used by @Netflix and Harry and Meghan to suggest intrusion by the press is a complete travesty. It was taken from a accredited pool at Archbishop Tutu’s residence in Cape Town. Only 3 people were in the accredited position. H & M agreed the position. I was there. pic.twitter.com/nvjznlloLF