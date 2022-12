手中汽油罐突然爆炸　五寶媽「瞬間燒成火人」100%燒燙傷身亡

▲女子因為嚴重燒燙傷身亡。(圖/翻攝自募款網站GoFundMe)

記者李振慧/綜合報導

美國佛州傳出一起不幸事件,身為五寶媽的妮可(Nicole Foltz)和丈夫在後院時,她試圖靠近火坑加火,手中汽油罐突然爆炸,導致她全身100%面積嚴重燒燙傷,送醫3天後不治身亡,留下傷心的家人。

事件上月14日發生在塔彭斯普林斯市(Tarpon Springs),丈夫傑夫(Jeff)表示,妻子當時想要重新點火,放了一根木頭在火坑上後,往裡面倒了一點助燃氣體,手中汽油罐就突然爆炸,引火上身的她嚇得四處逃竄,「她當時應該立即停下來,在地上滾動滅火」。

嚴重燒燙傷的妮可,送醫3天後被宣告身亡,恐怖事件也造成她11歲兒子傑佛瑞(Jeffrey)重傷,全身約40%面積燒燙傷,住院接受治療12天才終於出院。傑夫表示,他現在大部分的時間都在陪伴孩子,孩子表現得很堅強,「許多醫護人員聽到他現在能重新走路的消息,都感到驚訝」。

不幸事故也讓社區居民受到打擊,妮可曾任職的2家餐廳都為她舉辦募款活動,希望好心的顧客能夠慷慨解囊,幫助這家人走出難關。傑夫感謝大家對他們一家的支持,計畫之後將後院火坑改建成其他物件。



Nicole Foltz, a mother of 5, died after a firepit accident in her family's backyard. Her son was also injured. The community is uniting around the Tarpon Springs family. Her coworkers at Tarpon Tavern started a fundraiser for them, and others are collecting donations too. pic.twitter.com/GKMTbHFAjx