手中汽油罐突然爆炸　五寶媽「瞬間燒成火人」100%燒燙傷身亡

▲女子因為嚴重燒燙傷身亡。（圖／翻攝自募款網站GoFundMe）

記者李振慧／綜合報導

美國佛州傳出一起不幸事件，身為五寶媽的妮可(Nicole Foltz)和丈夫在後院時，她試圖靠近火坑加火，手中汽油罐突然爆炸，導致她全身100%面積嚴重燒燙傷，送醫3天後不治身亡，留下傷心的家人。

事件上月14日發生在塔彭斯普林斯市(Tarpon Springs)，丈夫傑夫(Jeff)表示，妻子當時想要重新點火，放了一根木頭在火坑上後，往裡面倒了一點助燃氣體，手中汽油罐就突然爆炸，引火上身的她嚇得四處逃竄，「她當時應該立即停下來，在地上滾動滅火」。

嚴重燒燙傷的妮可，送醫3天後被宣告身亡，恐怖事件也造成她11歲兒子傑佛瑞(Jeffrey)重傷，全身約40%面積燒燙傷，住院接受治療12天才終於出院。傑夫表示，他現在大部分的時間都在陪伴孩子，孩子表現得很堅強，「許多醫護人員聽到他現在能重新走路的消息，都感到驚訝」。

不幸事故也讓社區居民受到打擊，妮可曾任職的2家餐廳都為她舉辦募款活動，希望好心的顧客能夠慷慨解囊，幫助這家人走出難關。傑夫感謝大家對他們一家的支持，計畫之後將後院火坑改建成其他物件。

