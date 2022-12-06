正妹搭機炸成火球喪命　墜機瞬間曝光！最後發文「Byee」淪遺言

記者詹雅婷／綜合報導

土耳其22歲女子薩格蘭姆（Burcu Saglam）1日搭上飛機，但飛機才起飛不到20分鐘，就在1200公尺空中失聯，一查才知是飛機機翼撞上高壓電線後，炸成火球墜毀，她與飛行員雙雙喪命。如今她當時在駕駛艙的自拍也曝了光，還寫下「Byee」，怎知這句話成為她生前的最後遺言。

綜合太陽報等報導，薩格蘭姆與54歲飛行員科克沙爾（Hakan Koksal）在1日下午3時13分搭上飛機，從土耳其薩卡里亞省帕穆科瓦（Pamukova）起飛升空，從駕駛艙望出去，壯觀景色映入眼簾。然而到了下午3時32分，當飛機在1200公尺空中飛行時，突然失聯。

▲事故發生後，當局派員前往現場，找到薩格蘭姆與科克沙爾遺體。（圖／翻攝自推特）

依據當地媒體取得的畫面，飛機升空後沒多久，機翼撞上高壓電線發生爆炸，飛機起火墜落於布爾薩省奧斯曼加濟（Osmangazi）一處空地。

相關單位接獲當地一間天然氣工廠人員通報有物體從空中墜落後，派出搜救隊前往現場，尋獲飛機殘骸，也找到薩格蘭姆與科克沙爾遺體。外傳其中一人是在飛機起火時喪命，另一人是在彈出機外死亡，當局正在調查飛機撞向高壓電線的事故原因。

已知薩格蘭姆在事發當天上午，曾告知父母出門是要去找工作，但直到相關人員致電告知死訊時，雙親這才知道薩格蘭姆是搭上飛機，且失去性命。

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