南韓1比4慘敗巴西！總教練班托「卸任不續約」：是時候思考出路

▲來自葡萄牙的南韓國足隊總教練班托表示，他已決定不再續約擔任總教練一職。（圖／路透）

記者羅翊宬／編譯

南韓「太極虎」國足隊今（6）日凌晨在16強淘汰賽對上最強隊「森巴軍團」巴西隊，最終以1比4遭血洗止步，無緣擠進8強賽。面對南韓12年來的慘敗，該國民眾一方面甚感可惜、一方面又感謝選手們帶來精采的比賽。南韓隊總教練班托隨後在記者會透露，他早已決定不再續約擔任總教練。

根據《韓聯社》，南韓國家足球隊總教練班托（Paulo Bento）於6日賽後出席記者會，他透露將卸下南韓國家足球隊的指揮棒，表示其實早在2022年國際足總世界盃外圍賽亞洲區第三輪結束時，南韓足球協會會長、HDC現代產業開發會長鄭夢奎曾向他提議續簽總教練一職，不過他卻在9月表達想卸下總教練一職的想法。

來自葡萄牙的班托從2018年俄羅斯世界盃後，於該年8月28日起正式擔任南韓國家足球隊的總教練，在4年4個月的時間帶領南韓打入世界盃，還成功引領南韓在本屆卡達世界盃以1勝、1和、1敗的成績在小組賽中，睽違12年擠進16強。

▲南韓在世足淘汰賽敗給巴西後，總教練班托與球員洪喆握手。（圖／路透）

班托表示，對於過去4年來能夠擔任南韓國足隊的總教練一職令他感到相當自豪、驕傲，對於南韓選手們所取得的成就也表達感謝之意，「現在是思考未來出路的時候！首先我將會回到葡萄牙休息、好好充電，之後考慮未來出路。」

對於此次南韓隊在世足賽的表現，班托受訪時表示，「巴西在比賽時展現出比我們更加優秀的球技，首先祝福他們獲勝。原先我們計劃能夠掌握整場比賽，但準備的時間實在不太充裕。我認為（南韓隊）在小組賽的表現非常好，雖然如果今天能夠再成功射門1球應該更好...我對於4年來執教南韓感到相當滿足。」

▲班托在世足賽結束後，將卸下南韓總教練一職。（圖／路透）

對於南韓最終被巴西淘汰、止步16強，班托表示，「我深知這是一場艱難的比賽......與巴西隊的選手相比，我們（南韓）的選手們在未能取得充分休息時間下就必須上場比賽，尤其是在十二碼罰球丟分後失去力量，體力上可說非常疲憊，雖然還是有有效射門，但被門將阿里森（Alisson）擋了下來。」

班托表示，他會一輩子記取帶領南韓國足隊的經驗，「無論是誰都不希望輸掉比賽，過去4年4個月以來我和選手們在訓練時同甘共苦，我們（南韓）選手們真的展現了優秀實力。對此我感到很滿足、很自豪......雖然今天比賽成績並不甚理想，但對於南韓達成史上第3次踢進16強的成就，我感到相當興奮且自豪。」

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