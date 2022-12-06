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柏林台灣會議近百人出席　德學者：俄侵烏是對台警鐘

文／中央社記者林育立柏林5日專電

德國首都柏林今天首次舉行以台灣為主題的會議，德國官方智庫學者瓦克爾在會上警告，台灣人逐漸不把武力威脅當一回事，俄羅斯出兵烏克蘭對台灣是警鐘。

第一屆柏林台灣會議今天起一連舉行兩天，吸引立陶宛外交部次長梅魯納斯（Egidijus Meilūnas）等近百人參加，第一場座談會邀請中央研究院社會學研究所長陳志柔、德國智庫「學術暨政治基金會」亞洲問題專家瓦克爾（Gudrun Wacker）、捷克智庫「歐洲價值安全政策中心」在台辦事處主任葉皓勤（Marcin Jerzewski）、鬼島之音共同創辦人吳怡慈針對台灣民主的挑戰交換意見，全程在YouTube平台網路直播。

會議主辦人、出身德國綠黨的歐洲議會對中關係代表團團長包瑞翰（Reinhard Bütikofer）致詞時表示，去年底上台的德國政府在聯合執政協議中首度提到台灣，可說是德國對台灣態度轉向友好的轉捩點，協議中除了支持台灣參與國際，還強調唯有在和平和雙方都同意的情況下，台海現狀才能改變。

包瑞翰說，他所屬的歐洲議會綠黨/歐洲自由聯盟（The Greens/EFA）黨團委託學者研究如何強化歐盟與台灣供應鏈的安全，歐洲議會絕大多數議員都力挺台灣，支持歐盟與台灣洽簽雙邊投資協定。

▲▼烏克蘭每天發射7000枚砲彈。（圖／達志影像／美聯社）

▲德國學者認為，俄羅斯入侵烏克蘭應被視為台灣的警鐘。（圖／達志影像／美聯社）

陳志柔分析台灣民意的轉變時表示，過去多數人認為經濟利益比國家主權重要，但由於中國對香港的壓迫等因素，最近重視主權的比例提高，台灣人發現中國體制缺乏透明和法治，選舉成了生活方式的選擇。

他強調，台商在中國累積許多經驗，為維持兩岸關係穩定，台灣對中國政府和人民的想法有一定理解，台灣樂於與歐洲研究者分享心得。

近年德國在官方文件中強調台灣是「價值夥伴」，瓦克爾指出，從同志權利等角度來看，德國的確很難在亞洲找到像台灣這樣理念相近的夥伴；中國在立陶宛允許成立台灣代表處後，對立陶宛進行貿易脅迫，刺激整個歐洲團結起來，這是令人鼓舞的結果，歐盟與中國互動應小心不要被分化。

吳怡慈在會上分享台灣民間反擊中國影響力的經驗，指出雖然中國在美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台後實施軍演，台灣社會依然平靜如常，民眾照常過日子。

對此，瓦克爾警告，台灣的情況與韓國類似，人民對武力威脅習以為常，逐漸不把威脅當一回事，難以保持警戒與備戰。

她說，今日烏克蘭明日台灣有一定道理，俄羅斯出兵烏克蘭凸顯一國領袖的算計可以不理性到什麼程度，完全不理會經濟，因此這場戰爭對台灣來說應該是警鐘，刺激人民面對他們最不想看到的事。

 

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