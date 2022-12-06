12碼沒練？日本4球被擋3球「又輸在PK戰」　球員當場跪地哭成一團

▲ 淺野拓磨蹲地落淚，克羅埃西亞球員前來安慰。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

日本5日晚間在卡達世界盃16強戰對陣克羅埃西亞，經過延長賽仍以1:1平手，進入12碼PK大戰，4球竟被擋下3球，最終無緣挺進8強，多名球員難掩失落，當場在球場上爆哭。這已經是日本二度在世足賽場上因PK戰落敗，球員12碼技術引發外界質疑。

本屆世足首場PK大戰中，先攻的日本隊南野拓實、三笘薰射門接連被撲出，雖然淺野拓磨第3球踢進，這時克羅埃西亞已經連進2球，負責第4球的吉田麻也也錯失點球，克羅埃西亞再度進球後日本宣告出局，也是日本自2010南非世足敗給巴拉圭以後，又一次因PK大戰止步16強。

▲▼ 南野拓實第一球就被擋下，賽後跪地爆哭。（圖／達志影像／美聯社、路透）

南野拓實賽後相當自責，在球場上跪地痛哭，其他隊友的失落也寫在臉上。淺野拓磨蹲在地上痛哭流涕，可見被替換下場的前田大然和克羅埃西亞球員佩里希奇（Ivan Perišić）前來安慰。日媒也指出，吉田麻也賽後難過流淚，三笘薰和老將長友佑都更是嚎啕大哭。

日本隊點球人選和順序由球員自願決定，賽後面對記者提問，錯失點球的南野拓實始終保持沉默，三笘薰則數度哽咽，認為自己「整場比賽都做得不夠」。中場遠藤航坦言，輸球的原因就是點球大戰。

這場PK戰引發各國球評和觀眾批評，日本隊沒有特別訓練點球，射門粗心且不夠有力。因上場比賽獲封「神調度」的教頭森保一則稱讚，隊員鼓起勇氣面對點球，但「對方的守門員太棒了」，也坦言日本選手點球實力和世界頂級選手還有差距，必須改善。

▼ 守門員權田修一神情懊悔。（圖／路透）

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