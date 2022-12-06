2新生兒冷凍箱屍案！法國警獲密報逮捕中年女　13年4起類似案件





▲法國過去13年來，至少3起冷凍嬰屍案，加上本案共4起。（圖／unplash）

記者張靖榕／綜合外電報導

法國南部小鎮亞維儂（Avignon）日前發生一起恐怖嬰屍案，一名婦人家中冰箱被發現藏有2具嬰屍，但都不是死胎，而且在檢調進一步調查後，確認為「非自然死亡」。該名婦人因此被控謀殺。

綜合外電報導，亞維儂警方上周接獲一名男子的線報，指出一名41歲的婦人家中冰箱藏有嬰屍。警方登門察看後確認確實有2具嬰屍，於1日逮捕該名婦人，並於2日予以起訴。

屍檢結果顯示，其中一具嬰屍遭到重擊，留下顱骨和顱內瘀傷，判斷為其死因，不過目前尚不曉得是因遭到毆打，還是摔落、大人照顧不周或其他意外因素。此外，不清楚2名嬰兒是否為雙胞胎，也還無法辨別被捕婦人是否為2人母親。

事實上，法國過去也有過數起類似的恐怖案件。去年3月，一名30多歲的女子也因為家中藏有2具冷凍嬰屍，被警方逮捕並調查。2015年，警方更發現5具嬰屍，該案母親被判8年徒刑。

另一起寫入法國法律年鑑的案件發生在2009年，女子庫爾約特（Veronique Courjault）殘忍殺死親生的3名新生兒，其中2具嬰屍藏在她和丈夫於南韓的住處冰箱內，她最終被判處8年徒刑。