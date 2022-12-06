普丁才傳重摔失禁！　現身克里米亞大橋視察修復成果

▲普丁現身克里米亞大橋。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

俄羅斯總統普丁日前被傳出，在莫斯科家中從樓梯上摔下7層台階，猛力撞擊尾椎導致失禁。不過才隔2天，普丁就出現在先前被轟炸的克里米亞大橋上，親自視察搶修完畢的大橋，似乎也有意闢謠失禁傳言。

路透社報導，普丁5日駕駛賓士名車跨越克里米亞大橋，並和幕僚行走平整的橋面，視察快速修復並搶通的大橋。

長達19公里的克里米亞大橋於2018年完工，普丁親自主持通車典禮。今年10月8日清晨爆炸，路面塌落、鐵軌毀損，雖然俄方在24小時內迅速搶通，但大爆炸和燃燒的畫面，仍讓烏方陣營士氣大振，俄方則臉上黯淡無光。

▼普丁在幕僚、官員和工人陪伴下，督促修復工程應盡早完工。（圖／路透）

普丁開車行經大橋時說，「我們正開在右側車道上」。他說據他所知，對向車道雖然可以通行，但修復工程必須完成，因為橋體仍有受損情況，需要將它恢復到理想的狀態。

普丁也與工人談話，並視察現場細節，在眾人的圍繞下行走於歐洲最長的大橋上，除了展示俄國的韌性與對克里米亞的控制，也有意破除西方又一次的「健康問題謠言」。

俄羅斯於2014年併吞克里米亞，8年後進一步入侵烏克蘭其他領土，在俄軍進攻失利、不斷退守後，得到西方奧援的烏克蘭進一步要求主權和領土完整，誓言奪回克里米亞。