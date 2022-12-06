蒙古逾3900億元煤炭消失！爆大規模示威　抗議者喊衝進「國家宮」

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Protesters are trying to storm the Government Building in Mongolia after reports that state officials have stolen large quantities of coal.



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記者張靖榕／綜合外電報導

蒙古爆發大規模示威行動，示威人士5日聚集在中央政府大樓前，甚至發起占領大樓行動。該起激烈抗議運動的起因是多篇報導爆料，政府官員大量竊取本應外銷給中國的煤炭，進而引爆民怨。

▲蒙古抗議群眾試圖闖進國家宮。（圖／翻攝推特）

綜合外電報導，蒙古國際貿易極度依賴中國，86％的商品銷往中國，當中超過50％為煤炭；然而此前多篇爆料指出，過去2年本應銷往中國價值約128億美元（約新台幣3913億元）的煤炭，在多名官員監守自盜下「被消失」。

消息引發蒙古社會憤怒，首都烏蘭巴托（Ulaanbaatar）2日開始爆發大規模抗議，示威者點名政府官員，要其為貪汙負責。網路廣傳的影片顯示，示威者湧入國會、總統以總理辦公室等政府機構所在的「國家宮」，憤怒的群眾更一度發起占領國家宮的行動。

政府內閣於5日在記者會中表示，當局已針對相關情事做過3次內部討論，指出有部分有力人士和官員涉及本起煤炭竊盜案件。當局展開10項犯罪案件調查，方向共有3大類，包括合約、運輸和鐵路方面。