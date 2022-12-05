　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

快訊／俄羅斯再射飛彈狂炸！烏克蘭至少2死　大規模停電

▲大批民眾擠進基輔地鐵站尋求掩護。（圖／路透）

▲大批民眾擠進基輔地鐵站尋求掩護。（圖／路透）

中央社

烏克蘭官員表示，俄羅斯今天對烏克蘭發動新一波飛彈攻勢，造成2人死亡，摧毀東南部多棟民宅，並引發大規模停電。

路透社報導，烏克蘭首都基輔（Kyiv）與國內各地都傳出空襲警報聲響，官員說，這是俄羅斯2月24日入侵烏國後最新一波飛彈攻擊。

俄國近幾週加強空襲烏克蘭能源設施，基輔當局稍早才告訴居民，之前遇襲的修復工作完成後，就能夠停止實施緊急斷電。

總部設在英國倫敦的網路監督組織NetBlocks表示，烏克蘭多個州的連網能力在空襲期間驟降。

▲大批民眾擠進基輔地鐵站尋求掩護。（圖／路透）

▲現場民眾身穿禦寒衣物，臉色陰鬱坐著。（圖／路透）

大批民眾擠進基輔地鐵站尋求掩護。現場男男女女和孩童穿戴禦寒的帽子、厚外套和連衣帽，臉色陰鬱地坐著。當地氣溫目前徘徊在攝氏零下5度左右。

烏克蘭各地都響起警報聲，總統幕僚長葉爾馬克（Andriy Yermak）呼籲「不要忽視警報」。

總統辦公室副主任提摩申科（Kyrylo Tymoshenko）表示，飛彈落入東南部札波羅熱州（Zaporizhzhia）幾棟建築物，摧毀數棟房屋，並造成2死3傷，傷者包括一名年幼孩童。

目前還不清楚空襲的衝擊與損失程度。社群媒體上未經證實的影像顯示，基輔南方一座電廠附近正在冒煙。

敖德薩州（Odesa）自來水公司在社群媒體Telegram表示，由於所有加壓站和備用管線都失去電力，州內已停止供水。

南部尼古拉耶夫市（Mykolaiv）的市長說，由於有火災風險，周邊區域全數斷電。

俄軍在戰場上遭遇挫敗，近幾週加強攻擊烏克蘭能源設施，在冬季降臨之際導致烏克蘭大停電。鄰國摩爾多瓦的電力公司也回報供電中斷。

►「靜思書軒本草飲」超划算！8種嚴選草本配分　溫和保養身體

►「最凍天氣」三花發熱衣/毛巾襪$49up

ET快訊
「超毒蔬菜」全台都有　29間菜攤地點曝光
女憲兵「私密照慘外流」！　國防部憲兵解鎖手機盜照
C羅新東家確定了！獲150億天價合約
24歲足球員遭「連轟6槍」　當場慘死

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

印度外長表態：將繼續向俄羅斯購油　優先考慮自身需求

土耳其讚揚瑞典引渡「庫德族武裝分子」　盼擴大行動

馬克宏：台灣議題令人憂　處理須冷靜、公平及尊重

快訊／俄羅斯再射飛彈狂炸！烏克蘭至少2死　大規模停電

路透社：中國將鬆綁「10項疫情措施」　最快周三宣布

人妻賭錢輸光「拿肉體當賭注」！最後一搏敗給房東　老公回家傻眼

美國指控中國「經濟脅迫」　中國外交部：中國是全球發展的貢獻者

女護士遭性侵殺害「血染半張床」　懸案近43年後偵破！兇手身分曝

哈利爆打電話「被老爸拒接」　查爾斯怒回：我不是銀行！

C羅跌落神壇？　葡萄牙70％球迷認「該將他踢出16強先發」

淘氣兒用閉眼特效整人　媽狂跳針對鏡頭生氣XD

騎車去買飲料被哥放生　妹走回家暴氣丟拖鞋XD

孫生突認分手Wendy揭斷情主因　曝「幫付8萬出國玩」仍挽不回她！

電動門按鈕被拔下 一按竟還能操控感應！

被偷窺！在窗台曬太陽　貓鄰居探頭0表情猛盯

《初戀那件小事》平采娜害羞認愛！　對象是「5年好友」螢幕CP將成真

KARA合體跳扭臀舞！希澈泛淚了　昇延認「曾反對齡智加入」

影片曝！蘋果門市被劫107萬元　員工阻止正義顧客：讓他們搶

國1休旅車追撞大貨車！　車頭全毀...駕駛受困身亡

開學啦！狗學生興奮「飛奔校車」　家長秒被放生：到底多愛上學XD

印度外長表態：將繼續向俄羅斯購油　優先考慮自身需求

土耳其讚揚瑞典引渡「庫德族武裝分子」　盼擴大行動

馬克宏：台灣議題令人憂　處理須冷靜、公平及尊重

快訊／俄羅斯再射飛彈狂炸！烏克蘭至少2死　大規模停電

路透社：中國將鬆綁「10項疫情措施」　最快周三宣布

人妻賭錢輸光「拿肉體當賭注」！最後一搏敗給房東　老公回家傻眼

美國指控中國「經濟脅迫」　中國外交部：中國是全球發展的貢獻者

女護士遭性侵殺害「血染半張床」　懸案近43年後偵破！兇手身分曝

哈利爆打電話「被老爸拒接」　查爾斯怒回：我不是銀行！

C羅跌落神壇？　葡萄牙70％球迷認「該將他踢出16強先發」

巴西為比利而戰！　內馬爾「火速復出」距隊史進球王僅差1球

立委補選將近「防黑道混入陳抗」　北市警大臨檢！酒店美腿妹受檢

世界盃》奔放的五星上將　森巴軍團為巴西力拚六冠

日本從未晉世界盃8強壓力沉重　球評：PK大戰球員太緊張

快訊／「宇宙」巴西4比1碾壓南韓　內馬爾回歸率隊前進8強

快訊／內馬爾回歸就進球！　巴西上半場4比0狂電南韓

iPhone 15 Pro Max傳大升級！蘋果首款「雙螢幕」渲染圖曝

解封後旅遊市場復甦緩慢且明顯逆差　台虎、星宇明年想轉盈待觀察

日本「雙殺」前世界盃冠軍卻敗在PK　森保一鞠躬道歉

半裸猛男秀「大肌肌」示範心電圖機！地方媽媽暈爆：需要來救火

剛換完紙門又被喵皇捅破...　奴才：改成塑膠看你怎麼抓

國際熱門新聞

人妻賭錢輸光　連肉體也輸給房東

女護士遭性侵殺害　懸案近43年後終偵破

24歲足球員遭「近距離連轟6槍」慘死

年薪400萬！他上班只要吃午餐怒告公司

雙胞胎堅持嫁同個老公　超狂婚禮曝光

查爾斯爆拒接哈利電話：我不是銀行！

路透社：中國將鬆綁「10項疫情措施」　最快周三宣布

超商不准外國人用「這個」買肉包　被轟歧視

即／俄再狂轟烏克蘭！至少2死

蘋果門市被劫107萬影片曝　員工阻顧客：讓他們搶

馬克宏：台灣議題令人憂　處理須冷靜、公平及尊重

南韓可望淘汰巴西？名球評曝「殘酷真相」

日球員撞臉西班牙主將！世足同框「以為雙胞胎」

印度外長：優先考慮自身需　將繼續向俄國購油

更多熱門

相關新聞

俄羅斯中部「機場爆炸」至少3死6傷

俄羅斯中部「機場爆炸」至少3死6傷

俄羅斯國營媒體5日指出，中部城市梁贊（Ryazan）附近一處機場發生爆炸，至少造成3人死亡、6人受傷。緊急救難部門表示，由於油罐車的爆炸意外，機場內一架飛機受損，詳細事故情況仍在調查中。外媒報導，上周俄羅斯才剛發生油庫大火，還傳出可能是烏克蘭所為。

美髮師驗收新房遇害！遭41歲裝潢師傅勒斃

美髮師驗收新房遇害！遭41歲裝潢師傅勒斃

2500頭海豹大規模死亡！　俄裏海沿岸躺一片

2500頭海豹大規模死亡！　俄裏海沿岸躺一片

俄「第一情婦」罕見現身　臉飄超濃塑膠味

俄「第一情婦」罕見現身　臉飄超濃塑膠味

曾聖光戰死烏克蘭今公祭　原民會追贈一等專業獎章

曾聖光戰死烏克蘭今公祭　原民會追贈一等專業獎章

關鍵字：

烏克蘭俄羅斯烏俄戰爭

讀者迴響

熱門新聞

人妻賭錢輸光　連肉體也輸給房東

被消失的里！1年搬走3千人　僅剩小七亮燈「陪里民到最後一刻」

全班27名同學「有26人討厭他」

鄭家純「建議館長穿防彈背心」3/12生日急需

國防部憲兵盜照！女憲兵100私密照慘被外流

大S被揪「刷前夫卡買新婚夫鞋子」！網舉1點：合理

身分證「3碼中2碼」住飯店2.2折！

女護士遭性侵殺害　懸案近43年後終偵破

基努李維「雙膝跪地連磕3次頭」14秒片瘋傳

「TOYOTA跨界新休旅」現身

YouTube看一半被打斷！簡單3招「擋掉討厭的廣告」

日正妹見台灣人「外食習慣」傻眼：以為垃圾

24歲足球員遭「近距離連轟6槍」慘死

日本PK大戰3人被擋出　克國晉8強

孫生深夜突認分手Wendy！揭斷情主因卻刪文

更多

最夯影音

更多
淘氣兒用閉眼特效整人　媽狂跳針對鏡頭生氣XD

淘氣兒用閉眼特效整人　媽狂跳針對鏡頭生氣XD
騎車去買飲料被哥放生　妹走回家暴氣丟拖鞋XD

騎車去買飲料被哥放生　妹走回家暴氣丟拖鞋XD

孫生突認分手Wendy揭斷情主因　曝「幫付8萬出國玩」仍挽不回她！

孫生突認分手Wendy揭斷情主因　曝「幫付8萬出國玩」仍挽不回她！

電動門按鈕被拔下 一按竟還能操控感應！

電動門按鈕被拔下 一按竟還能操控感應！

被偷窺！在窗台曬太陽　貓鄰居探頭0表情猛盯

被偷窺！在窗台曬太陽　貓鄰居探頭0表情猛盯

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】年終感謝祭

【寵物】年終感謝祭

毛毛商城年終感謝祭開跑！12/1-12/31全館滿額最高折12%，貓狗飼料用品囤貨趁現在～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面