英國防委員會主席：軍援台灣「探索空間大」　籲更勇敢挺台！

▲ 埃伍德認為，英國應加強與台軍事互動。（圖／達志影像）

記者陳宛貞／綜合外電報導

英國下議院國防特別委員會主席埃伍德（Tobias Ellwood）透露，上周訪台期間曾討論台灣潛艦國造計畫，認為英國在加強對台軍事援助上「探索空間很大」，在國際上也應該更勇敢支持台灣。

《路透社》5日報導，北京軍事威脅日益加強之下，英國和其他西方國家一樣，加強挺台力道。美國是台灣最重要武器來源，但英國公司也持續幫助台灣發展國造潛艦新艦隊。

埃伍德上周隨美國華府智庫「德國馬歇爾基金會」訪問團來台，與總統蔡英文、外交部長吳釗燮及國安會秘書長顧立雄等人會面，近日透過電子郵件接受《路透社》訪問。當被問及英國是否該透過提供武器或情報共享，在軍事上幫助台灣，埃伍德回答，「是的，非常應該。」

英國首相蘇納克11月曾稱，英中關係的「黃金時代」已經結束。埃伍德回答時也援引這段話，並針對台灣指出，「有很大的探索空間」（There is much to explore here.），表示會努力推動國防委員會在明年5月訪台以前更深入研究此問題。

他也透露，此次訪台曾談及台灣潛艦國造計畫，但須了解更多才能公開發表意見。

埃伍德認為，英國應在軍事和安全上加強與台灣互動，在國際上也該更勇敢挺台，「英國在幫助烏克蘭上走得比其他國家前面，他們都緊跟在後。不該有任何事阻擋英國對台灣採取相同的行動。」

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