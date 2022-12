英國防委員會主席：軍援台灣「探索空間大」　籲更勇敢挺台！

▲ 埃伍德認為,英國應加強與台軍事互動。(圖/達志影像)

記者陳宛貞/綜合外電報導

英國下議院國防特別委員會主席埃伍德(Tobias Ellwood)透露,上周訪台期間曾討論台灣潛艦國造計畫,認為英國在加強對台軍事援助上「探索空間很大」,在國際上也應該更勇敢支持台灣。

《路透社》5日報導,北京軍事威脅日益加強之下,英國和其他西方國家一樣,加強挺台力道。美國是台灣最重要武器來源,但英國公司也持續幫助台灣發展國造潛艦新艦隊。

埃伍德上周隨美國華府智庫「德國馬歇爾基金會」訪問團來台,與總統蔡英文、外交部長吳釗燮及國安會秘書長顧立雄等人會面,近日透過電子郵件接受《路透社》訪問。當被問及英國是否該透過提供武器或情報共享,在軍事上幫助台灣,埃伍德回答,「是的,非常應該。」

英國首相蘇納克11月曾稱,英中關係的「黃金時代」已經結束。埃伍德回答時也援引這段話,並針對台灣指出,「有很大的探索空間」(There is much to explore here.),表示會努力推動國防委員會在明年5月訪台以前更深入研究此問題。

他也透露,此次訪台曾談及台灣潛艦國造計畫,但須了解更多才能公開發表意見。

埃伍德認為,英國應在軍事和安全上加強與台灣互動,在國際上也該更勇敢挺台,「英國在幫助烏克蘭上走得比其他國家前面,他們都緊跟在後。不該有任何事阻擋英國對台灣採取相同的行動。」

