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俄羅斯中部「機場爆炸」至少3死6傷、飛機受損　上周才爆油庫大火

▲▼俄羅斯中部城市梁贊（Ryazan）附近一處機場發生爆炸，至少造成3人死亡、6人受傷。（圖／翻攝自推特@Sota_Vision）

▲俄羅斯梁贊市（Ryazan）附近一處機場發生爆炸，至少造成3人死亡、6人受傷。（圖／翻攝自推特@Sota_Vision）

記者張寧倢／綜合外電報導

俄羅斯國營媒體5日指出，中部城市梁贊（Ryazan）附近一處機場發生爆炸，至少造成3人死亡、6人受傷。緊急救難部門表示，由於油罐車的爆炸意外，機場內一架飛機受損，詳細事故情況仍在調查中。外媒報導，上周俄羅斯才剛發生油庫大火，還傳出可能是烏克蘭所為。

據「俄羅斯衛星通訊社」報導，莫斯科東南方城市梁贊附近的機場有一輛油罐車爆炸起火，造成3人死亡、6人受傷，且有一架飛機受損。《每日電訊報》報導則稱，當局目前沒有公布進一步細節，但在一段據稱是爆炸當時拍攝的影片中可見，遠方二度炸出巨大的火光照亮黑色夜空。

報導補充，上周俄羅斯靠近烏克蘭邊境的布良斯克州發生油庫大火，起因疑似為無人機襲擊，儘管州長並未說明確切原因，但立場親克里姆林宮的媒體《消息報》（Izvestia）指控是烏克蘭無人機投擲不明彈藥才引發火災。

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