日球員撞臉西班牙主將！世足同框激似雙胞胎　竟都是189cm、34歲

▲吉田麻也是日本隊後衛。（圖／路透）

記者王佩翊／編譯

日本藍武士日前對上強敵西班牙，儘管全場控球率僅17.7%，仍然逆轉獲勝，引發關注。然而這場比賽卻有另外一個意外插曲引起討論。日本隊球員吉田麻也在比賽過程中，剛好與西班牙主將布斯克茨（Sergio Busquets Burgos）同框，兩人相似的長相也讓球迷直呼是「雙胞胎」。不僅如此，兩人的身高與年齡也都相同。

根據THE AMSWER報導，日本小組賽最終戰對上西班牙，並以2比1獲勝，成功挺進16強。在比賽過程中，剛好有媒體拍到，日本後衛吉田麻也與西班牙中場布斯克茨同框的照片，兩人長相十分相似，也讓眼尖網友驚嘆，「簡直是雙胞胎」、「99.9%一樣」。

▲西班牙主將布斯克茨。（圖／達志影像／美聯社）

相關畫面也隨即在推特上瘋傳，更有國外網友直呼，「他是布斯克茨‧吉田。」從照片中可以看到，吉田與布斯克茨不僅長相相似，髮型也非常類似。而經過網友調查才發現，兩人不但都是隊內的主力隊員，身高皆為189公分，且都是1988年出生。

有日本網友表示，「原來不是只有我覺得他們兩個長得很像！」另外也有人將兩人的照片重疊在一起，並發現兩人的耳朵、眼睛等五官的分布位置幾乎相同。

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