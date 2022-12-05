快訊／北韓實施砲擊！東西海域連射「130枚砲彈」　違反軍事協議

▲北韓再度實施砲擊訓練。（資料照／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

根據《韓聯社》最新消息，南韓聯合參謀本部今（5）日下午指出，北韓（朝鮮）稍早向東海（日本海）、西海（黃海）海上緩衝區域進行砲兵射擊，發射130門砲彈。南韓聯合參謀本部指控，北韓此舉已明顯違反《九一九軍事協議》，已在第一時間向北韓表達抗議。

南韓聯合參謀本部表示，北韓從5日下午2時59分（當地時間）起分別在江原道金剛郡（半島東側沿海）一帶、黃海南道長山串（半島西側沿海）向東西海域進行多達130枚放射砲（多管火箭砲）的砲兵射擊，砲彈落入北方界線（NLL）北側的海上緩衝區域內。南韓軍方數度通過通訊網絡警告北韓，表示此舉無疑是違反《九一九軍事協議》，目前已透過南韓與美國之間緊密的合作下進行追蹤、監控。

距離上一次砲擊已經是1個月前，當時北韓為了反對美國與南韓展開聯合空中訓練「警戒風暴」（Vigilant Storm），不僅於11月3日試射1枚洲際彈道飛彈火星-17型、連射5枚短程彈道飛彈，甚至還在江原道金剛郡一帶向海上緩衝區域內發射80多枚砲彈作為砲兵射擊。

報導分析，目前北韓軍正在實施冬季訓練，至於北韓5日進行東西海域砲擊，很有可能是為了針對美國、南韓、日本於2日分別以核武導彈威脅為由單獨制裁北韓的舉措宣洩不滿，也有可能是針對南韓軍隊從5至6日實施的砲擊訓練進行反制措施。南韓與美國預計從5至6日在江原道鐵原郡一帶進行聯合砲擊，包括發射多管火箭系統（MLRS）50多枚、K-9自走砲140多枚，目前軍事計畫並未受到北韓影響。

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