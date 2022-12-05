▲日本隊有望寫下世界盃最佳紀錄。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

日本5日晚間11時即將在卡達世界盃16強賽中，對戰上屆亞軍克羅埃西亞，一旦順利晉級，則是日本史上首次進入世足前8強，極具歷史意義。亞洲國家打進世足本就不容易，此屆世界盃是史上首次有3個亞洲國家同時晉級16強，而從以前到現在，晉級至8強的國家也只有南韓與北韓。

▲日本藍武士5日晚間將對戰克羅埃西亞。（圖／路透）



根據THE ANSWER報導，日本曾在2002年日韓世界盃、2010年南非世界盃以及2018年俄羅斯世界盃晉級16強，不過3次都是在16強賽被淘汰。日韓世界盃時，日本以0比1輸給土耳其；南非世界盃則是以0比0打進PK賽，最終3比5落敗；而俄羅斯世界盃則是在最後一刻，被比利時踢進一球，最終2比3淘汰。

▲北韓是亞洲首個打進8強的國家。（圖／達志影像／美聯社）



日本此次是第4次進入16強賽，一旦成功一雪前恥，挺進8強，將會創下有史以來的最好成績。而在世界盃歷史上，曾經晉級8強的亞洲國家只有2個，除了在日韓世界盃取得最高成績前4強的南韓外，早在1966年，北韓就曾經在英格蘭世界盃晉級8強，成為史上第一個進入8強的亞洲國家。

事實上，日本藍武士已經在此次世界盃創下多項紀錄，其中包含日本在對戰西班牙時，全場控球率僅17.7%，是世界盃最低紀錄，但該場比賽仍然取得勝利。同時，日本也是亞洲首個連續2屆晉級16強的國家。

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