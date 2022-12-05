澳洲總理今年第2次確診新冠　接受隔離居家辦公

▲澳洲總理艾班尼斯今年第2次染疫。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）5日透過推特證實，5日下午接受例行性PCR篩檢的結果呈現陽性，確診新冠，接下來將進行隔離，在家遠距辦公。這是艾班尼斯今年第2次染疫。

This afternoon I had a routine PCR test which has returned a positive result for COVID-19.



I will be isolating and will continue to work from home.



I encourage anyone who is unwell to test and to take any extra precautions to keep their families and neighbours well. — Anthony Albanese (@AlboMP) December 5, 2022

艾班尼斯除了證實染疫的消息，他也說，鼓勵任何身體不適者進行篩檢，採取額外預防措施，保護家人、鄰居的健康。目前尚不清楚他確診之後，有多少人與他有過密切接觸，已知他於上周五離開首都坎培拉（Canberra），並於周末在雪梨接待芬蘭總理馬林（Sanna Marin）。

艾班尼斯曾於今年4月時確診新冠，同樣是接受例行性PCR篩檢時發現染疫，症狀輕微並接受7天居家隔離，缺席當時正在進行的競選活動一周。

▼ 澳洲總理艾班尼斯（右）與芬蘭總理馬林（Sanna Marin，左）。（圖／路透）