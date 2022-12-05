年薪近400萬「上班只要吃午餐、看報紙」　他嫌太無聊！怒告公司

▲愛爾蘭一名財務經理「工作太無聊」而怒告公司。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）



記者吳美依／綜合報導

國營愛爾蘭鐵路（Irish Rail）財務經理米爾斯（Dermot Alastair Mills）年薪高達12.1萬歐元（近新台幣400萬元），上班卻「太無聊」，只需看報紙、吃三明治甚至散步。他認為自己成為公司吹哨人（whistleblower）而遭冷凍懲罰，職務內容「砍到幾乎全無」，被長官阻撓在職場發揮專長與技能，氣得一狀告上法院。

米爾斯在聽證會上表示，他一周只需進辦公室2天，但由於無事可做，總是很早回家。如果有進公司，上午10點再到就好，「我會買2份報紙，《泰晤士報》和《獨立報》，還有一份三明治。我走進自己的隔間，打開電腦收信，但沒有一封關於工作。沒有訊息，沒有溝通，沒有同事交流。我會說，如果我得到每周需要做一次的任務，我會很興奮的。」

米爾斯的辯護代表、前愛爾蘭鐵路人資主管基南（John Keenan）詢問，「你什麼都沒做，就能拿12.1萬歐元？」米爾斯回應，「是的，當我說什麼都沒做，我的意思是不能使用我的技能。」

2014年，米爾斯處理一份價值800萬歐元的債務投資組合時，注意到「債務人的特定問題」，並向愛爾蘭鐵路及交通部發表報告，概述自己的擔憂。他認為，自從揭密以後，自己就被「阻止」負責一些任務，包括準備提交給政府的報告，也被排除在公司會議及培訓機會之外。

愛爾蘭鐵路證實了米爾斯的揭露行動，但稱不是為此處罰他。該公司辯護律師馬倫（Tom Mallon）暗示，米爾斯「四處尋找方法解釋自己的立場，而沒有看看自己。」此案預計明年2月之前舉辦下一場聽證會。