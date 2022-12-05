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哈利爆打電話「被老爸拒接」　查爾斯怒回：我不是銀行！

▲▼哈利王子,查爾斯三世。（圖／達志影像／美聯社、路透）

▲ 哈利王子和查爾斯三世關係不見好轉。（圖／達志影像／美聯社、路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

英國哈利王子與妻子梅根近2年前無預警卸下王室資深成員身份，家庭裂痕至今難以修補。內部人士爆料，已故女王伊莉莎白二世生前一直努力扮演查爾斯和哈利父子之間的和事佬，曾問查爾斯為何拒接哈利的電話，查爾斯竟回答「我不是銀行」。

哈利梅根移居美國加州後，女王據報一直努力改善哈利和王室的關係。知情人士向《太陽報》透露，查爾斯開始拒接哈利的電話後，女王也試圖扮演這對父子之間的潤滑劑。

爆料指出，哈利在女王病逝前一年曾多次打電話給她，通話內容多與金錢問題有關。這名知情人士直言，「哈利王子沒有想像中那麼富有，他來要錢。」

女王每次都很高興能和孫子通話，但因健康每況愈下，她不願意也無法在金錢上幫忙哈利，便向哈利問道，「為什麼不和你父親談談？」沒想到哈利告訴女王，查爾斯拒接他的電話。

女王便找來查爾斯，問他為什麼只願意回哈利的電子郵件，卻不願接他的電話。而查爾斯回答母親，「因為我不是銀行」，顯然已經受夠當哈利的提款機。

事實上，2020年在歐普拉的爆炸性專訪中，哈利也曾親口提到，「家人真的切斷我的經濟來源。我繼承母親留給我的，沒有這些的話我們不可能有今天。我想她早就料到了。」

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