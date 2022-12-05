用亡妻生日買樂透！運將爽中1000萬頭獎...淚謝：她留下的禮物

▲運將一連中2張頭獎。（示意圖／CFP）



實習記者林郁婷／綜合報導

泰國有一名計程車司機，妻子日前剛過世，由於太過思念她，就用亡妻的年齡和生日買了2張同號碼的樂透，沒想到兌獎時竟中頭獎，共獲得1200萬泰銖（約新台幣1052萬元）獎金，他低調表示「這是妻子留下的最後禮物」。

根據《Thaiger》報導，居住在曼谷南部北欖府（ Samut Prakan）的艾克（Ek），職業是一名計程車司機，不久前剛失去妻子，剩他獨自扶養女兒。由於太過思念亡妻，日前特地選用她的年齡和生日組成「375805」，購買泰國的大樂透，結果意外中了頭獎，由於當時買了2張同樣號碼的樂透，因此獎金直接翻倍，變成1200萬泰銖（約新台幣1052萬元）。

艾克在得知自己中獎後非常低調，除透露購買的號碼故事外，僅對媒體表示，「這是妻子留下的最後禮物」，他會用這筆錢還清債務，並照顧好女兒，當被問到是否會繼續當計程車司機，他沒有多作回應。

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