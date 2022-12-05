韓國中南部最嚴重乾旱！光州儲水量「跌破3成防線」　憂明年3月枯竭

▲今年夏秋兩季韓國南部地方面臨嚴重乾旱，光州飲用水來源「同福湖」蓄水量僅剩3成。（圖／CFP）

記者羅翊宬／編譯

全球極端氣候現象加劇，南韓中南部今年迎來罕見旱災，夏秋兩季降水量與往年相比明顯不足，導致光州市主要飲用水源同福湖的蓄水量至10月底前僅剩3成，近來更傳出跌破「3成防線」，蓄水量降至僅剩2720萬噸，佔總體蓄水量29.58%，相關當局擔憂水庫至明年3月恐將枯竭。

根據韓媒《News1》，南韓光州市上水道事業本部今（5）日指出，同福湖的蓄水量從11月30日的30.43%、本月1日的30.27%、2日的30.13%、3日的29.96%、4日的29.75%，一路跌到如今剩下2720萬噸、僅為總體的29.58%，隨著去年秋季起降雨量低於往年平均後，該座水庫蓄水量在1年內慘跌至不到往年的一半。

儘管11月28至29日降下了14mm的雨量，但僅注入水庫4萬1000噸的水量，根本不夠塞牙縫、解除旱災所面臨的危機。

往年7月同福湖的平均蓄水量為62%，然而今年7月卻僅剩23%，創下有史以來的新低。專家擔憂，一旦天不降甘霖，照這個情勢看來，同福湖最快明年3月就有機會面臨枯竭危機。

光州市上水道事業本部表示，光州市平均一天需要用掉50萬噸自來水，其中20萬噸來自同福水壩、30萬噸來自住岩水壩，目前同福水壩已將取水量從以往的一天20萬噸縮減至16至17萬噸。

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