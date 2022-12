「要娶就連我妹一起娶」　雙胞胎「堅持嫁同個老公」超狂婚禮曝光

▲男子同時和雙胞胎姊妹結婚。(圖/翻攝自Twitter)

記者李振慧/綜合報導

印度馬哈拉施特邦近來一對雙胞胎姊妹一同舉辦婚禮,然而2人嫁的新郎竟然是同一個人,而且雙方家人也完全不反對這場婚禮,雙胞胎共嫁一夫的奇異畫面在網路上瘋傳,引發外界好奇。

從網路流傳畫面中可看到,這對雙胞胎姊妹2日在300多名賓客的見證下,在馬爾希拉斯(Malshiras)舉辦盛大婚禮,一同嫁給男子阿圖爾(Atul),當2姊妹開心把花環套在阿圖爾身上時,身旁親友也開心鼓掌,氣氛看起來十分歡樂。

▲婚禮畫面在網路上瘋傳。(圖/翻攝自Twitter)

親友表示,來自孟買的36歲雙胞胎姊妹Pinky和Rinky,2人都是IT工程師,從小就習慣所有事物一起分享,就連上學與工作也都在一起,因為無法想像結婚後要分開生活,所以當阿圖爾上門提親時,要求對方要娶就要2個人一起娶。

這對姊妹自從父親過世後,便與媽媽相依為命,沒想到媽媽後來突然生病,這段期間多虧在旅行社工作阿圖爾幫忙,讓3人感情急速升溫,最後決定廝守終身。婚禮爆紅後引發外界質疑婚姻是否合法,雖然雙方親屬沒有人反對婚禮,但警方已經介入進行調查。



Atul married Twin sisters who work as IT engineers in Mumbai in Solapur district of Maharashtra.



Families of Brides & Groom agreed for this Marriage. pic.twitter.com/swPzoYOiYN