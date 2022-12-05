「要娶就連我妹一起娶」　雙胞胎「堅持嫁同個老公」超狂婚禮曝光

▲男子同時和雙胞胎姊妹結婚。（圖／翻攝自Twitter）

記者李振慧／綜合報導

印度馬哈拉施特邦近來一對雙胞胎姊妹一同舉辦婚禮，然而2人嫁的新郎竟然是同一個人，而且雙方家人也完全不反對這場婚禮，雙胞胎共嫁一夫的奇異畫面在網路上瘋傳，引發外界好奇。

從網路流傳畫面中可看到，這對雙胞胎姊妹2日在300多名賓客的見證下，在馬爾希拉斯(Malshiras)舉辦盛大婚禮，一同嫁給男子阿圖爾(Atul)，當2姊妹開心把花環套在阿圖爾身上時，身旁親友也開心鼓掌，氣氛看起來十分歡樂。





▲婚禮畫面在網路上瘋傳。（圖／翻攝自Twitter）

親友表示，來自孟買的36歲雙胞胎姊妹Pinky和Rinky，2人都是IT工程師，從小就習慣所有事物一起分享，就連上學與工作也都在一起，因為無法想像結婚後要分開生活，所以當阿圖爾上門提親時，要求對方要娶就要2個人一起娶。

這對姊妹自從父親過世後，便與媽媽相依為命，沒想到媽媽後來突然生病，這段期間多虧在旅行社工作阿圖爾幫忙，讓3人感情急速升溫，最後決定廝守終身。婚禮爆紅後引發外界質疑婚姻是否合法，雖然雙方親屬沒有人反對婚禮，但警方已經介入進行調查。

