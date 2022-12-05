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英國「A型鏈球菌感染」7童不治身亡　症狀曝光！醫認了難揪重症

▲▼兒童,生病。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

▲英國至少7名孩童感染A型鏈球菌後身亡。（示意圖／取自免費圖庫Unsplash）

記者吳美依／綜合報導

英國各地A型鏈球菌發病率上升，至少7名孩童染疫身亡，衛生安全局（UKHSA）也發布罕見警報。醫學專業人士紛紛指出，A型鏈球菌感染多為輕症，卻很難透過症狀判斷病例是否發展為罕見重症，也令人擔心國民保健署（NHS）及前線醫護的負荷量能。

UKHSA於2日證實，自9月以來，已有6名10歲以下兒童感染A型鏈球菌後死亡，未料隔日又有一名倫敦12歲男孩不治，讓死亡數攀升至7人。

《衛報》寫道，A型鏈球菌會造成許多健康問題，儘管大多數都很輕微，例如猩紅熱，但在極罕見狀況下可能發展為侵入性A群鏈球菌感染症（iGAS）。

根據UKHSA數據，上述2疾病的發病率已比疫情前同期高出2-3倍，11月14-20日這周通報851例猩紅熱，而往年同期平均僅186例，但無證據顯示新毒株正在傳播，病例上升最可能原因是社交活動及病菌大量傳播。

▲▼嬰兒,小孩,嬰兒床,頭髮,頭顱。（示意圖／翻攝自pixabay）

▲英國醫界人士擔心前線醫療量能。（示意圖／免費圖庫pixabay）

在病逝案例中，4歲男童阿里（Muhammad Ibrahim Ali）在救護車上不治。母親庫薩爾（Shabana Kousar）表示，兒子起初下背部長出紅疹，服用抗生素後好轉，2周後卻又惡化並且開始腹痛，驗屍時才在血液中驗出A型鏈球菌。

英國無任所大臣（minister without portfolio）扎哈維（Nadhim Zahawi）4日呼籲，家長應該注意A型鏈球菌的感染症狀，例如發燒、頭痛或皮疹，儘管多數都是輕症，但「保持警惕非常重要，因為在非常罕見的情況下，它會變得嚴重且需要緊急治療。」

牛津家庭科醫師索爾茲伯里（Dr Helen Salisbury）說，可能的侵入性感染發展症狀包括體溫持續攀升、嗜睡或虛弱、飲食不如以往、排尿減少等等。她也坦承，醫師要判斷哪些兒童會發展出侵入性感染，極具挑戰。

倫敦帝國學院新生兒科教授穆迪（Neena Modi）直言，國民保健署應對這些情況時不夠敏銳，家庭科醫師和急診室都陷入困境，「我們最不希望看到的，就是急診部門湧入憂心忡忡的家長。」但她認為，現在斷言A型鏈球菌感染病例是否超出正常範圍，為時過早。

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