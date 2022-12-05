陸神舟十四號成功返回地球　3名太空人身體狀態良好

▲神舟十四號成功返回地球。（圖／翻攝中國航天載人）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸太空船神舟十四號4日晚間成功回到地球，降落在內蒙古東風著陸場，3名太空人安全順利出艙，身體狀態良好。

北京航天飛行控制中心4日晚間7時20分透過地面測控站發出返回指令，神舟十四號載人飛船（太空船）軌道艙與返回艙成功分離。

▼3名太空人身體狀態良好。（資料圖／CFP）



此後，飛船返回制動發動機點火，返回艙與推進艙分離。返回艙成功著陸後，擔負搜救回收任務的搜救分隊及時發現目標並抵達著陸現場。返回艙艙門打開後，醫監醫保人員確認航天員身體健康。

根據中國載人航天官方的消息，北京時間2022年12月4日20時09分，神舟十四號載人飛船返回艙在東風著陸場成功著陸，現場醫監醫保人員確認航天員（太空人）陳冬、劉洋、蔡旭哲身體狀態良好，神舟十四號載人飛行任務取得圓滿成功。

神舟十四號載人飛船於2022年6月5日從酒泉衛星發射中心發射升空，隨後與天和核心艙對接形成組合體。3名航天員在軌駐留6個月期間，先後進行3次出艙活動，完成空間站艙內外設備及空間應用任務相關設施設備的安裝和調試，並進行了一系列空間科學實驗與技術試驗。