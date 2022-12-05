南韓明晨戰巴西！能否挑戰「睽違20年」2連勝　突破攻防漏洞是關鍵

▲南韓國家足球隊4日在與對上巴西的比賽之前先上場受訓熱身。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓在H組第三輪比賽以2比1擊敗葡萄牙後，僅經過72個小時便得在16強淘汰賽迎戰最強隊巴西，儘管總教練班托（Paulo Bento）直呼不公平，但他也坦言巴西隊也是有弱點，尤其巴西與南韓同樣都有傷兵問題。對此，韓媒相當期待南韓是否能夠突破巴西的防線，睽違20年以來取得「2連勝」挺進8強賽。

儘管巴西在今年度的國際足總（FIFA）排行為第一名，且被外界看好有機會奪下卡達世界盃的冠軍，但在第三輪小組賽中，巴西還是以0比1輸給喀麥隆，就連巴西當地媒體《GaúchaZH》記者羅德里戈（RODRIGO ADAMS）都認為巴西隊球員太過懶惰，表示對比賽太過失望，在16強淘汰賽賽前記者會上，巴西隊總教練蒂特（Tite）被問及是否擔憂士氣受到影響。

▲巴西隊的理查理森、法比尼奧、佛雷德。（圖／路透）

根據韓媒《韓聯社》、《News1》，對於今年FIFA排行第28名的南韓而言，巴西無疑是一大強隊，兩者之間實力落差一大截，雙方過去7次的交戰紀錄中，南韓僅於1999年在蠶室綜合運動場的友誼賽擊敗過巴西1次，而最近都輸給巴西達2分以上，尤其今年6月更以1比5大敗給巴西。

此次南韓明（6）日凌晨3時（台灣時間）對上強敵巴西，外界相當看好南韓的足球明星孫興慜、鮮肉球員曹圭成，以及從負傷中復原的黃喜燦迎戰巴西頭號大將內馬爾（Neymar）。

儘管巴西實力強勁，但也並非毫無弱點。報導指出，今年巴西隊的防守球員接連受傷，恐成為供南韓突破防線的機會，進攻球員熱蘇斯（Gabriel Jesus）、左後衛泰利斯（Alex Telles）因膝蓋受傷而被排除在比賽之外，桑德羅（Alex Sandro）也因傷勢難以出戰16強淘汰賽，至於腳踝受傷的內馬爾則可望出戰與南韓隊的比賽。

▲巴西前鋒黑蘇斯（Gabriel Jesus，左）、後衛泰利斯（Alex Telles），本屆世界盃皆因膝傷嚴重確定報銷。（圖／達志影像／美聯社）

報導建議，擅長進攻敵方側面的南韓應該把握巴西知名球員受傷的劣勢，積極把握進攻機會，尤其孫興慜已逐漸從術後復原；至於原本因傷勢而無法出戰第1、2輪比賽的黃喜燦，在第3輪對上葡萄牙時的下半場被換上場，在孫興慜的助攻下踢出致勝的一球。

另外，巴西當地媒體《TV Globo》也在4日報導中批評巴西隊是16強中「效率最低」的一支隊伍，因為其射門得分最少，在過去小組賽的51次射門中，平均17.3次的射門才能成功取下1分，是16強內最低的。

一旦南韓在此戰中成功擊敗巴西，將會是繼2002年後，睽違20年終於再有「2連勝」的紀錄。2002年打進4強賽的南韓，在小組賽第3輪比賽以1比0擊敗葡萄牙，之後在16強淘汰賽中靠著安貞桓的關鍵射門，成功以2比1擊敗義大利。

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