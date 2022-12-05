正妹美髮師「驗收新房」遇害！遭41歲裝潢師傅勒斃　陳屍新家

▲尤莉娜慘遭裝潢工殺害，而新公寓的監視器也拍下她的最後身影。（圖／推特）

記者王佩翊／編譯

俄羅斯一名美髮師日前到自己的新公寓監工，並查看裝潢進度，怎知疑似是因為工程問題與裝潢師傅發生爭執，當場遭到對方滅口。事後嫌犯更用垃圾袋將她屍體包裹住，同時堆放在其他建築垃圾旁，企圖掩人耳目，不過最終還是被發現。警方經過數日的追查，終於在一家旅館將其逮捕。

根據《鏡報》報導，俄羅斯一名27歲的美髮師尤莉娜（Yuliana）在聖彼得堡買下了屬於自己的公寓，日前她前往正在進行裝潢的新房子查看情況，然而卻遭到41歲的裝潢工伊布拉耶夫（Almaz Ibraev）殺害，並被棄屍於自己的新屋內。

▲尤莉娜是一名美髮師，失蹤2天後被發現陳屍在新公寓內。（圖／推特）

尤莉娜的親友發現她失蹤後，隨即通報警方，警察11月23日在尤莉娜的新公寓內發現她的屍體。當時尤莉娜被裝進一個大垃圾袋內，裡頭還有其他建築垃圾。警方隨即投入調查，發現尤莉娜最後現身的地點正是新公寓，而在調閱公寓梯廳的監視器後也發現，當天除了尤莉娜外，只有伊布拉耶夫到過她的新公寓。

警方發現，尤莉娜失蹤後，伊布拉耶夫也同樣下落不明，因此將其列入通緝名單，並展開大規模搜索，最終於11月27日在一家旅館將其逮捕。警方在尤莉娜遺體的脖子上發現瘀青，同時也有金屬線的勒痕，懷疑是遭到勒斃。

聖彼得堡當局正在調查詳細犯案動機，不過據稱，伊布拉耶夫是因為尤莉娜不滿意驗收成果，擔心會收不到工錢，因此才會痛下殺手，但該說法尚未獲得官方證實。

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