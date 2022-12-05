　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

正妹美髮師「驗收新房」遇害！遭41歲裝潢師傅勒斃　陳屍新家

▲▼正妹美髮師驗收新房遇害！遭41歲裝潢師傅勒斃　陳屍新家。（圖／推特）

▲尤莉娜慘遭裝潢工殺害，而新公寓的監視器也拍下她的最後身影。（圖／推特）

記者王佩翊／編譯

俄羅斯一名美髮師日前到自己的新公寓監工，並查看裝潢進度，怎知疑似是因為工程問題與裝潢師傅發生爭執，當場遭到對方滅口。事後嫌犯更用垃圾袋將她屍體包裹住，同時堆放在其他建築垃圾旁，企圖掩人耳目，不過最終還是被發現。警方經過數日的追查，終於在一家旅館將其逮捕。

根據《鏡報》報導，俄羅斯一名27歲的美髮師尤莉娜（Yuliana）在聖彼得堡買下了屬於自己的公寓，日前她前往正在進行裝潢的新房子查看情況，然而卻遭到41歲的裝潢工伊布拉耶夫（Almaz Ibraev）殺害，並被棄屍於自己的新屋內。

▲▼正妹美髮師驗收新房遇害！遭41歲裝潢師傅勒斃　陳屍新家。（圖／推特）

▲尤莉娜是一名美髮師，失蹤2天後被發現陳屍在新公寓內。（圖／推特）

尤莉娜的親友發現她失蹤後，隨即通報警方，警察11月23日在尤莉娜的新公寓內發現她的屍體。當時尤莉娜被裝進一個大垃圾袋內，裡頭還有其他建築垃圾。警方隨即投入調查，發現尤莉娜最後現身的地點正是新公寓，而在調閱公寓梯廳的監視器後也發現，當天除了尤莉娜外，只有伊布拉耶夫到過她的新公寓。

警方發現，尤莉娜失蹤後，伊布拉耶夫也同樣下落不明，因此將其列入通緝名單，並展開大規模搜索，最終於11月27日在一家旅館將其逮捕。警方在尤莉娜遺體的脖子上發現瘀青，同時也有金屬線的勒痕，懷疑是遭到勒斃。

聖彼得堡當局正在調查詳細犯案動機，不過據稱，伊布拉耶夫是因為尤莉娜不滿意驗收成果，擔心會收不到工錢，因此才會痛下殺手，但該說法尚未獲得官方證實。

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》

►特價了！「大金光觸媒空氣清淨機」適用9.5坪空間、讓生活更完美

►「最凍天氣」三花發熱衣/毛巾襪$49up

ET快訊
蔣萬安邀一起跨年　柯文哲不領情：不要找我！
肯德基6品項「買1送1」！　連續14天
「這不公平！」南韓明凌晨出戰巴西　總教練有話要說
兆豐銀OL偷香奈兒現金「3招盜千萬」　全給幽靈男友
獨／范瑋琪父親突「失足跌倒」　宣告不治
快訊／孫生突認了分手Wendy！　「幫付8萬出國玩」挽不回她
快訊／台北W飯店「電梯突下墜」！　飯店賠償曝光
日本超商不准外國人用「這個」買肉包　上萬網友罵爆：歧視
快訊／過年前發「十倍劵」？　政院回應了
「柯文哲將是我市政顧問」　蔣萬安邀柯一同與市民跨年

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

16強迎戰克羅埃西亞　史上最強日本隊：證明「藍武士」不只是暱稱

南韓明晨戰巴西！能否挑戰「睽違20年」2連勝　突破攻防漏洞是關鍵

2歲女童家門口突然被郊狼拖走　英勇爸立即跳車救女畫面曝光

遺體突復活！睜眼直盯殯儀館員工　他嚇得魂飛魄散急報警

正妹美髮師「驗收新房」遇害！遭41歲裝潢師傅勒斃　陳屍新家

啤酒廣告神預測！南韓2:1逆轉葡萄牙「比數+球員全中」　網瘋朝聖

伊朗女子攀岩冠軍「出國比賽沒戴頭巾」　老家慘被拆光淪廢墟

日本超商不准外國人用「這個」買肉包　上萬網友罵爆：根本歧視！

馬克宏神預言！世足「法國3：1勝波蘭」　連「進球者」也全猜中

靠假文憑求職12年！男升職財務總監「4個月賺113萬」再跳槽GG了

黃子佼生女6月認：不快樂但幸福　勸孟耿如別逞強「我們仍相愛」

羨慕！周杰倫林俊傑合體了　唱《說好不哭》：下次找阿信

家人外出賣菜獨留5歲童　遇惡火喪命...爸返家心碎

女子沙灘遛狗驚見小海豹　急問：你在水裡能呼吸嗎

柯震東和峮峮爆曖昧情　親曝2人關係：都10幾年了！

路口沒打燈＋跨雙白線鬼切　三寶駕駛害後車彈飛躺路中

哥打電話惡整天兵妹！　騙手機忘了帶她竟回頭找

盧廣仲攻蛋早上開唱就脫！　裸上身秀結實肌肉彈吉他

影城慶開幕爆米花裝到滿　3男推1600L桶：為做公益

刺青尪心疼老婆經痛躺床　拿暖暖包貼她肚子超有愛

16強迎戰克羅埃西亞　史上最強日本隊：證明「藍武士」不只是暱稱

南韓明晨戰巴西！能否挑戰「睽違20年」2連勝　突破攻防漏洞是關鍵

2歲女童家門口突然被郊狼拖走　英勇爸立即跳車救女畫面曝光

遺體突復活！睜眼直盯殯儀館員工　他嚇得魂飛魄散急報警

正妹美髮師「驗收新房」遇害！遭41歲裝潢師傅勒斃　陳屍新家

啤酒廣告神預測！南韓2:1逆轉葡萄牙「比數+球員全中」　網瘋朝聖

伊朗女子攀岩冠軍「出國比賽沒戴頭巾」　老家慘被拆光淪廢墟

日本超商不准外國人用「這個」買肉包　上萬網友罵爆：根本歧視！

馬克宏神預言！世足「法國3：1勝波蘭」　連「進球者」也全猜中

靠假文憑求職12年！男升職財務總監「4個月賺113萬」再跳槽GG了

「班班吃石斑」改好食材　潘文忠：配合農委會執行

吳怡農脫序行為被挖出！幫站台竟忘詞　「狂舔嘴唇」亂扯蔡英文襪子

公務員偷吃保險女業務！同遊日本還送車...2人要賠正宮20萬

比圓仔晚約1年！「母女同框」生活倒數　圓寶即日起展開獨立訓練

機油桶內藏四級毒品！船長出海打撈56桶海賺近84萬…下場慘了

蔣萬安邀一起跨年　柯文哲不領情：盡量不要找我

中選會今送當選證書　侯友宜：把握當下努力做事

16強迎戰克羅埃西亞　史上最強日本隊：證明「藍武士」不只是暱稱

羽田機場新設施12／21開幕！有日本最大機場飯店、24小時露天溫泉

霸王餐大媽又挨告！吉星爽點2907元...附註「水果拼盤不要芭樂」

「威～哩嘛卡正經ㄟ」　你不是馬！是一隻牛啊...

國際熱門新聞

蘋果門市被劫107萬影片曝　員工阻顧客：讓他們搶

電力公司員工抄電表遭3惡犬活活咬死

植髮植到死！30歲男器官衰竭痛苦亡

正妹畢業對他行「五體投地大禮」　暖心故事曝

超商不准外國人用「這個」買肉包　被轟歧視

南韓可望淘汰巴西？名球評曝「殘酷真相」

2500頭海豹大規模死亡！　俄裏海沿岸躺一片

網美硬舉100kg噴尿　她冤喊忍不住

墨西哥「幫派惡鬥州」　法官遭槍殺陳屍車中

淫法官辦公室猥褻女職員！　畫面外洩

靠假文憑！他升職財務總監賺百萬　再跳槽GG了

哈梅未經女王同意拍照　王室內部罵翻了

內馬爾「手機桌布」曝：巴西世足奪冠下決心

南非約翰尼斯堡暴洪奪命　9人不幸死亡

更多熱門

相關新聞

2500頭海豹大規模死亡！　俄裏海沿岸躺一片

2500頭海豹大規模死亡！　俄裏海沿岸躺一片

俄羅斯當局官員今天表示，在俄國南部的裏海（Caspian Sea）沿岸地區發現了大約2500頭海豹的屍體，尚不清楚確切死亡原因。

俄「第一情婦」罕見現身　臉飄超濃塑膠味

俄「第一情婦」罕見現身　臉飄超濃塑膠味

俄富婆「沒Tinder可用」　竟砸錢刊超大徵友廣告

俄富婆「沒Tinder可用」　竟砸錢刊超大徵友廣告

西方祭60美元油價上限　俄羅斯：將做出回應

西方祭60美元油價上限　俄羅斯：將做出回應

澤倫斯基：俄油價格上限　無助終結戰爭

澤倫斯基：俄油價格上限　無助終結戰爭

關鍵字：

俄羅斯兇殺

讀者迴響

熱門新聞

蘋果門市被劫107萬影片曝　員工阻顧客：讓他們搶

全班27名同學「有26人討厭他」

農曆年前發「十倍券」？行政院：各界意見或建議都會注意

身分證「3碼中2碼」住飯店2.2折！

政府要發「十倍券」？　周玉蔻爆：農曆年前全民收1萬元紅包

新竹輕障男當選里長！王浩宇曝原因

內閣改組第一槍　傳徐國勇今遞辭呈

獨／范瑋琪上月才慟別奶奶...父親突「失足跌倒」搶救不治！

穿瑜珈褲健身遭男同事猛盯！一票人卻喊：正常

吳怡農爆10月已登記結婚　大方認「老婆是圈外人」

電力公司員工抄電表遭3惡犬活活咬死

9款LINE貼圖限時1折！6元就能入手

不想愛愛？「無性生活」6下場曝光　醫：生病機率變高

即／W飯店突跳電！電梯下墜多人受困

抓猴神器「冰棒」營運至2月3日！

更多

最夯影音

更多
黃子佼生女6月認：不快樂但幸福　勸孟耿如別逞強「我們仍相愛」

黃子佼生女6月認：不快樂但幸福　勸孟耿如別逞強「我們仍相愛」
羨慕！周杰倫林俊傑合體了　唱《說好不哭》：下次找阿信

羨慕！周杰倫林俊傑合體了　唱《說好不哭》：下次找阿信

家人外出賣菜獨留5歲童　遇惡火喪命...爸返家心碎

家人外出賣菜獨留5歲童　遇惡火喪命...爸返家心碎

女子沙灘遛狗驚見小海豹　急問：你在水裡能呼吸嗎

女子沙灘遛狗驚見小海豹　急問：你在水裡能呼吸嗎

柯震東和峮峮爆曖昧情　親曝2人關係：都10幾年了！

柯震東和峮峮爆曖昧情　親曝2人關係：都10幾年了！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】年終感謝祭

【寵物】年終感謝祭

毛毛商城年終感謝祭開跑！12/1-12/31全館滿額最高折12%，貓狗飼料用品囤貨趁現在～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面