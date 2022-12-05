16強迎戰克羅埃西亞　史上最強日本隊：證明「藍武士」不只是暱稱

▲日本國家隊有許多旅外球員，左至右為板倉滉（德甲）、堂安律（德甲）與富安健洋（英超）。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

日本5日晚間11時（台灣時間）在世足16強賽中，將和上屆亞軍克羅埃西亞爭奪8強門票。儘管外界認為這將是日本隊艱難的一戰，日本後衛長友佑都仍表示，日本「藍武士」不僅僅是個暱稱，他們會像武士一樣奮勇戰鬥，「我參加過4次世界盃，這是史上最好、最強的日本隊。」

▲日本以分組第一晉級16強。（圖／路透）



根據《衛報》報導，現年36歲的長友佑都4日表示，武士在上戰場之前，會打磨武器、提高技術，但若是在戰場上感到畏懼，就無法正確使用武器和技術，而足球也是如此，「為了讓我們過去四年所練習的戰術最大化，我們需要勇氣，日本武士聞名全世界，我們要像武士一樣戰鬥，明天我們將展現戰鬥的勇氣。」

▲36歲的長友佑都現役FC東京，過去曾效力義甲國際米蘭、法甲馬賽。（圖／達志影像／美聯社）



日本教頭森保一說，球員需要勇氣的同時也要做自己，「他們不應該緊張到忘記自己該做什麼，他們已經展現了自己的能力，現在要專注於看它會產生的結果。」本屆日本隊在小組賽中展現堅韌球技，在對上德國和西班牙時，控球率分別只有27％和18％，是世足有史以來的最低數據，讓日本帶著「永不屈服」的標籤挺進16強。

▲日本教頭森保一。（圖／路透）



日本曾三度進入世界盃16強，但三次都止步於16強，在2018年的俄羅斯世足，以2比0領先比利時進入下半場，沒想到卻被一路追平，最後對手更在傷停補時攻入絕殺球，讓日本遭到淘汰。當年也在場上的長友佑都說，「我永遠不會忘記那場戰役，它到現在都還一直圍繞著我。」

長友佑都表示，「有時候我會突然想起那場比賽，過去4年對我來說非常艱難，但我們已經克服了充滿挑戰的4年，我們在精神和身體上都有成長，我參加過4次世界盃，這是史上最好、最強的日本隊。」

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