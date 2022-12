印尼塞梅魯火山狂噴15公里高！　當局緊急疏散2000人

記者張靖榕/綜合外電報導

印尼東爪哇省塞梅魯火山(Mt Semeru)4日大規模噴發,向上噴出大量火山塵,高度達到15公里。當局表示,已對東爪哇地區發布最高等級警戒,並下令疏散將近2000人。

▲塞梅魯火山時隔一年再度噴發。(圖/翻攝推特「@BPBDLumajang」)

路透社報導,日本氣象廳指出,塞梅魯火山噴發高度達到5萬英呎(約15公里),其先前指出火山爆發可能會引發海嘯,但後續監測結果已將可能性排除。

▲當局配發口罩給民眾。(圖/翻攝推特「@BPBDLumajang」)

目前塞梅魯火山噴發並未傳出任何傷亡,印尼交通部也表示,噴發煙塵對航空路線並沒有影響,不過已對2個地區機場發布警戒。

This is an insane video of Mt. Semeru’s eruption in Indonesia sending huge pyroclastic flows down the mountain… actually terrifying. pic.twitter.com/uVC6rqcnAN

Mt Semeru in Java on the verge of eruption.

Folklore has it that when the volcano erupts, great disaster strikes the world. pic.twitter.com/flLNWbZj2h