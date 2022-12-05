私密片外流！2句話逼哭少女　桃園警遭控吃案回應了

▲桃園警方強調辦案積極，並已將全案移送地檢署。圖為桃園市警局。



圖文／鏡週刊

桃園一名少女向未成年男友提分手，結果性愛影片竟遭男方外流，少女家長找上男方學校教官求助，取得女兒5段影片，並得知男生手機裡還有其他女生的私密影片。沒想到家長報案後，警方態度消極，根本沒進一步追查，只將家長提供的影片當成證據移送。家長質疑，警方為保護未成年加害者，漠視受害者權益，根本是變相吃案，所以決定將全案公諸於世，要桃園警方給個交代！

A先生表示，案件爆發後，教育相關單位曾在男方學校召開一次性平會，但只是制式詢問發生經過，讓他印象最深刻的是，其中一名與會的男子竟以近乎質問語氣詢問女兒：「妳當下做的心情如何？是愉悅的嗎？」讓女兒當場哭了出來。

最讓A先生覺得離譜的是桃園警方的處理方式，他說：「我做筆錄時有提到可能有其他人受害，但後來打電話詢問進度才發現，警方不僅沒去找男方學校的教官確認檔案內容，甚至連男生的手機都沒查扣、還原，後來我甚至找不到承辦員警，打電話留下聯絡方式請他回電，對方也相應不理。」直到日前在地檢署開庭，A先生才知道警方沒有進一步追查。

▼A先生認為，桃園市府相關單位重複且不專業的提問，對女兒都是二度傷害。



他無奈地說：「我知道未成年案件較為敏感，但除了我女兒之外，可能還有其他無辜少女受害，難道警方為了保護未成年加害者，就不用顧及受害者的權益嗎？我之所以會出面將此事訴諸媒體，就是希望藉由報導，懇求有我女兒影片的人不要再散布，也希望其他受害者能出面配合調查，更希望所有未成年的小情侶，能因為這個案例得到教訓，別讓憾事再次發生。」

▼針對警方未查扣男生手機當證據，受害女生的父親A先生無法諒解。



針對A先生的指控，桃園承辦警方表示，他們受理報案後積極偵辦，第一時間就通知涉案人及關係人到案說明，因涉案人手機內的影像均已銷毀，遂聲請搜索票，前往其家中查看電腦，但未發現相關影像，全案已依法移送桃園地檢署偵辦，為保護當事人隱私，其他案情細節不便提供。



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