民宅抄電表遇「3惡犬圍攻」！　電力公司員工遭活活咬死

▲ 澳洲男子抄電表被活活咬死。（圖／翻攝自臉書）

記者陳宛貞／綜合外電報導

澳洲昆士蘭發生一起悲劇，一名電力公司員工即將和未婚妻步入禮堂，甜蜜的新婚生活就在眼前，日前到一處民宅進行例行抄表作業時，竟遭屋主飼養的3頭大型犬合力攻擊，不幸被活活咬死。

綜合《每日郵報》等外媒，42歲男子密尼昂（Kane Minion）是澳洲電力公司Energex承包商Downer's Skilltech員工，工作已有7年，3日上午前往洛根市（Logan）郊區一處民宅抄電表時，突然遭3頭大型犬襲擊，包括鬥牛獒和羅得西亞背脊犬（Rhodesian Ridgeback）。

警消獲報趕抵現場，只見密尼昂倒在庭院，傷重失去意識，上救護車前已無呼吸心跳，送醫宣告不治。警方也在現場找到攻擊密尼昂的3隻狗，目前已被當地議會動保人員拘捕。

這起事件引發電氣工會批評，承包商不應受到生命威脅，也不該擔心外出工作卻回不了家。澳洲職安署（Safe Work Australia）及警方已經著手調查。

事實上，密尼昂生前也是一名愛狗人士，臉書大頭貼就是他抱著一隻斯塔福郡鬥牛梗犬（Staffordshire Bull Terrier）的照片，而他去年平安夜才向女友貝爾德（Baird）求婚。他的死訊令親友悲痛不已，友人在臉書表示哀悼，「令人難以置信。安息吧，兄弟。」

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