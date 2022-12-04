韓國世足賽這項奪冠！粉絲狂吼「大韓民國」131分貝　噪音直逼演唱會

▲南韓粉絲為自家足球隊喊叫加油的分貝數是全球最高的，圖為孫興慜2日在H組第三輪賽對戰葡萄牙。（圖／CFP，下同）

記者羅翊宬／編譯

2022卡達足球世界盃正如火如荼進行中，民眾在收看轉播比賽時，不僅能夠看見穿著各種傳統服飾、奇裝異服的粉絲為球隊加油，甚至加油打氣聲、尖叫呼喊聲更蓋過整座賽場。有統計指出，來自南韓的足球粉絲是整座賽場最吵的，光是南韓與烏拉圭的比賽，便測得噪音131分貝，水準直逼搖滾演唱會。

根據《韓國日報》，國際足總（FIFA）日前公佈截至4日（南韓時間）前40場小組比賽的噪音鑑定報告，結果顯示在H組第一輪南韓對上烏拉圭的比賽中，其噪音測得131分貝，是目前所有比賽中噪音分貝數最高的，就連足總都認證，「噪音程度直逼搖滾演唱會！」

在H組第二輪、南韓對上迦納的比賽中，也可以測得122分貝，在40場比賽中排行第4名；不過目前南韓對上葡萄牙時以2比1獲勝、確定晉級16強的該場比賽噪音測定結果尚未出爐，若結果出爐則不排除刷新紀錄。

據悉，南韓隊的粉絲總是能夠有志一同地在觀眾席上整齊呼喊「大韓民國」（대한민국），而當欲扭轉、振奮低迷士氣時，粉絲則會跟著合唱「喔～必勝Korea」，在國際賽事場合上再度證明南韓高水準的合唱實力。

對此南韓網友們留言表示，「自古以來都說聲音最大的會贏，現在起跟著嘶吼、大聲加油吧」、「韓國人真是一群讓人驚艷的民族」、「若把口號改成罷免尹錫悅，那噪音飆到1萬分貝都是有可能的。」

另外，國際足總也指出本屆世界盃的16強來自世界各洲，是世足賽開踢以後的首次，包括亞洲足球聯盟（AFC）就有3國（日、韓、澳）、歐洲足總（UEFA）有8國、南美洲足球協會（CONMEBOL）有2國、中北美洲及加勒比海足球協會（CONCACAF）則有1國。

至於比賽觀眾也並未比想像中還要少，顯示討論熱度仍然存在，截至目前48場小組比賽的累積觀眾數就高達245萬人，足足比2018年俄羅斯主辦世界盃時（217萬人）還要多出28萬人。

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