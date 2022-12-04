校長用印蓋錯4年！首爾市立大學逾7000張學生證　蓋成環保團體印鑑

▲南韓首爾市立大學過去近4年間發放的學生證上，校長用印全都誤植為環保團體印章。（圖／翻攝自서울시립대학교官網）

記者張寧倢／編譯

南韓首爾市立大學過去近4年來都將學生證上的校長用印，誤植為環保團體的印章，校方是直到上個月經一名學生投訴後才發現問題。估計在這段期間入學的約7000名新生拿到的都是「蓋錯章」的學生證，而這些還不包含研究生與補換發學生證的數量。

根據「韓聯社」報導，首爾市議員朴江山4日表示，從首爾市立大學取得的數據顯示，校方從2019年4月23日到今年11月11日，大約3年7個月的期間發出的學生證上，校長公用印鑑圖案全都誤植為「天安牙山環境運動聯合會之印」字樣的印章。

報導稱，學生證右下方印有「首爾市立大學校長」字樣，紅色用印則是重疊覆蓋於校長二字的位置，印章圖樣長寬大約是皆0.5公分，比指甲還小，雖然一眼看過去難以辨認，但仔細看的話就能看出這是和市立大學無關的用印。

由於所有學生證都是使用相同設計，估算該校每年約有1700名大學新生入學，過去近4年來大約有7000人領到錯誤的學生證，這還不包含入學的研究生與補換發證件者。有校方人士表示，目前相關單位仍在掌握錯發數量。

▲首爾市立大學發放的「蓋錯章」的學生證數量至少7000張以上。（圖／翻攝自Facebook／서울시립대학교）

首爾市立大學聲明強調，學校與該環保團體「沒有任何關係」，目前已經暫停發放學生證，並準備更換設計，預計從本月開始重新發送新的學生證，到明年2月為止可以完成全體補發，據透露，每張學生證更換費用約為1萬韓元，全體換發則大概需要多支出7000萬韓元（新台幣164萬元）左右的費用。