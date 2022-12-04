習近平拒絕西方疫苗　美情報總監：個人地位恐受示威影響

▲中國科興疫苗。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國國家情報總監海恩斯（Avril Haines）表示，中國大陸目前每天新冠肺炎的確診數都在創下新高，但中國國家主席習近平仍不願進口西方疫苗；不過，她也強調，目前中國民眾的抗議聲浪，並不會威脅到共產黨政權，可是會影響到習近平的個人地位。

海恩斯3日在加州舉行的雷根國防論壇（Reagan National Defense Forum）表示，儘管新冠肺炎對社會和經濟造成了嚴重的影響，「但習近平仍不願從西方取得更好的疫苗，而是依賴中國製造、對Omicron病毒沒那麼有效的疫苗。」

她提到，從現在中國民眾上街抗議的反應來看，似乎和習近平所說「中國在管理上更有效率」不太一樣，「在我們看來，雖然（示威）不會對穩定政權造成威脅，但事態如何發展對習近平的個人地位來說非常重要。」

▲中國民眾手拿白紙上街抗議政府嚴格封控。（圖／路透）



目前北京當局沒有批准任何外國疫苗，而都是選擇國產疫苗，部分研究表明，這些疫苗的效力不如一些外國疫苗，這意味著鬆綁防疫規範可能會帶來巨大風險。白宮日前也表示，中國沒有向美國要求提供疫苗。

匿名美國官員表示，中國對自家生產的疫苗充滿自豪，「目前沒有指望中國會批准西方疫苗，若走上這條路（進口疫苗），他們就會承受非常大的壓力。」

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