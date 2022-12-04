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NGO調查爆：中國在全球設立100多個「海外警察局」　勸返異議人士

▲▼上海烏魯木齊中路、11月27日白紙革命抗議現場、中國公安、中國警察。（圖／達志影像／美聯社）

▲上海烏魯木齊中路11月27日白紙革命抗議現場，中國警察維持秩序。（圖／達志影像／美聯社）

記者張寧倢／編譯

總部位於西班牙馬德里的非政府人權組織「保護衛士」（Safeguard Defenders）9月梳理北京當局公開文件發現，中國公安已在全球21國設置54個「警僑事務海外服務站」。該組織近日再公布一份新的報告稱，類似這樣的警察服務站還有額外的48個，意即中國已在世界各地設立100多個「海外警察局」。

根據美國有線電視新聞網（CNN）獨家報導，「保護衛士」最新提供的一份報告標題為《巡邏與勸說》（Patrol and Persuade），內容聚焦於中國海外警察局的網絡規模，並且考察了中國當局與義大利、克羅埃西亞、塞爾維亞、羅馬尼亞等幾個歐洲國家的聯合警務行動，與大規模增加海外警察服務站點可能有關。

▲▼中國公安12月1日出現在北京11月27日白紙革命抗議民眾聚集地點、中國警察。（圖／達志影像／美聯社）

▲中國北京公安12月1日出現在民眾上一個周末聚集的抗議地點巡邏。（圖／達志影像／美聯社）

「保護衛士」繼9月披露了54個中國海外警察局後，又找出額外48處，這種被中國官方海外媒體喻為「海外110」的服務已在全球至少53國展開活動，表面上是為了滿足海外僑民換發駕照、證件等需求，但報告認為這些非法設立的警察局是用於勸返中國異議人士。據調查，有1名中國公民在巴黎郊區的海外警察局特務人員脅迫之下回國，另外2名中國流亡者，也分別從塞爾維亞和西班牙被「海外110」人員強行勸返。

義大利官方宣布中國公安將與警方一同在米蘭與羅馬街頭巡邏，保護中國遊客安全。（圖／達志／美聯社）

▲義大利多年前就曾宣布中國公安將與警方一同在米蘭與羅馬街頭巡邏，保護中國遊客安全。（圖／達志影像／美聯社）

CNN指出，除非外國當局同意，否則在官方使館外進行未申報的領事活動是極不尋常且非法的。北京方面否認在境外運作未經申報的警察部隊，聲稱只是行政單位。CNN上月就相關指控聯繫中國官方時，中國外交部表示，這些警僑事務海外服務站的工作人員都是志工。不過，「保護衛士」最新的報告稱，據調查中國最初設置21個服務站就已經雇用了135人。

中國公安部赴境外工作組３日將外逃義大利長達１０年之久的經濟犯罪嫌疑人張某依法引渡回國。(圖／新華社港台部提供)

▲中國公安部赴境外工作組2015年2月將外逃義大利長達10年之久的經濟犯罪嫌疑人張某依法引渡回國。（資料照／新華社港台部提供）

組織報告稱，目前中國海外警察局已在愛爾蘭、荷蘭、西班牙等至少13個國家引發調查，不過也有國家選擇與中國簽署雙邊安全協議，從警務合作行動乃至於默許海外警察局的存在。例如義大利自2015年以來先後和中國簽署一系列協議，2016至2018年間義、中警方在羅馬、米蘭、那不勒斯等城市進行聯合巡邏。「保護衛士」稱，義大利現有11個中國海外警察局，也有證據顯示中國在某個住宅區裝攝影像監控系統。

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