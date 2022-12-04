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12碼沒進！迦納隊長錯失大好機會　7歲女兒坐觀眾席「當場昏倒」

▲▼ 迦納隊長安德烈阿尤（Andre Ayew）罰球沒進，女兒當場昏倒。（圖／路透、翻攝自推特）

▲ 阿尤的女兒因爸爸罰球沒踢進而昏倒。（圖／路透、翻攝自推特）

記者陳宛貞／綜合外電報導

迦納國足在卡達世界盃H組末輪賽事對陣烏拉圭，上半場獲得12碼罰球的大好機會，隊長安德烈阿尤（André Ayew）沒能踢進，終場以0:2吞敗，無緣晉級。事後網路上流出一張阿尤在醫院抱著女兒的照片，原來是他女兒看見他錯失點球，竟激動得當場昏倒。

《每日星報》報導，迦納對烏拉圭賽事台灣時間2日深夜開踢，烏拉圭上半場在6分鐘內梅開二度，以2比0領先，而迦納在第20分鐘獲得12碼罰球，由阿尤主罰，卻被烏拉圭門將輕鬆擋出。

12碼罰球本是迦納急起直追的大好機會，可惜阿尤沒能踢進。親眼目睹老爸錯失點球對他僅7歲的女兒來說似乎衝擊過大，竟在觀眾席上當場昏倒送醫，阿尤中場被替換下場也馬上趕到醫院。

推特上瘋傳的照片可見，阿尤將女兒抱在懷中，看似正要走出診間。網友指出，「阿尤直接從體育館趕到醫院看女兒，因為他女兒在他錯失對烏拉圭的點球後昏倒了。這很嚇人，但謝天謝地，她現在已經沒事了！」

至於比賽結果，由於雙方下半場都沒有得分，迦納終場以0:2落敗，烏拉圭則因總進球數不敵同組的南韓，雙雙止步16強。

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