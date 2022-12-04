12碼沒進！迦納隊長錯失大好機會　7歲女兒坐觀眾席「當場昏倒」

▲ 阿尤的女兒因爸爸罰球沒踢進而昏倒。（圖／路透、翻攝自推特）

記者陳宛貞／綜合外電報導

迦納國足在卡達世界盃H組末輪賽事對陣烏拉圭，上半場獲得12碼罰球的大好機會，隊長安德烈阿尤（André Ayew）沒能踢進，終場以0:2吞敗，無緣晉級。事後網路上流出一張阿尤在醫院抱著女兒的照片，原來是他女兒看見他錯失點球，竟激動得當場昏倒。

《每日星報》報導，迦納對烏拉圭賽事台灣時間2日深夜開踢，烏拉圭上半場在6分鐘內梅開二度，以2比0領先，而迦納在第20分鐘獲得12碼罰球，由阿尤主罰，卻被烏拉圭門將輕鬆擋出。

Andre Ayew went from the stadium straight to the hospital to see his daughter who collapsed when he missed the penalty against Uruguay. It was quite scary but thankfully, she’s doing fine now pic.twitter.com/PlWp1ZKnFK — Fentuo Tahiru Fentuo (@Fentuo_) December 3, 2022

12碼罰球本是迦納急起直追的大好機會，可惜阿尤沒能踢進。親眼目睹老爸錯失點球對他僅7歲的女兒來說似乎衝擊過大，竟在觀眾席上當場昏倒送醫，阿尤中場被替換下場也馬上趕到醫院。

推特上瘋傳的照片可見，阿尤將女兒抱在懷中，看似正要走出診間。網友指出，「阿尤直接從體育館趕到醫院看女兒，因為他女兒在他錯失對烏拉圭的點球後昏倒了。這很嚇人，但謝天謝地，她現在已經沒事了！」

至於比賽結果，由於雙方下半場都沒有得分，迦納終場以0:2落敗，烏拉圭則因總進球數不敵同組的南韓，雙雙止步16強。

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