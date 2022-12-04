哈利梅根私照曝光！「未經女王同意」在這取景　王室內部罵翻了

▲ 哈利梅根紀錄片預告釋出，公開許多甜蜜合照。（圖／翻攝自Netflix，下同）

記者陳宛貞／綜合外電報導

英國哈利王子與妻子梅根為Netflix拍攝的紀錄片《哈利與梅根》（Harry & Meghan）1日釋出1分鐘預告，公開多張從未曝光的親密合照，其中一張背景疑似是白金漢宮，據傳令王室內部罵聲連連，指責他們竟在未經已故女王允許之下，擅自帶私人攝影師進入君主的居所。

這支時長1分鐘出頭的預告幾乎全是哈利、梅根在浮若閣摩爾別墅（Frogmore Cottage）、2018年婚宴和度假期間拍攝的甜蜜合照，約21秒處卻出現一張疑似在白金漢宮拍攝的照片，可見二人背對鏡頭，手牽手走向花園入口，還有二名男僕為他們開門。

《每日電訊報》披露，這張照片當時在王室內部引起工作人員非議，甚至有人提出書面投訴，指控哈利夫婦未經許可就在白金漢宮內拍攝。根據規定，任何人想在女王居所錄影或拍照都須經過許可。但哈利夫婦似乎並未察覺不妥，攝影師當下也沒有被要求離開。

知情人士說明，基於白金漢宮的嚴格規定，正常情況下若欲攝影或拍照，須撰寫備忘錄並等待女王伊莉莎白二世批准。一名內部人士對此指責，攝影師出現在白金漢宮內嚴重違反禮儀規定。《每日郵報》已針對此事請求白金漢宮評論，截至目前未獲回應。

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