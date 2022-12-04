世足最暖心一幕！　荷蘭教練親眼見證「兒子進球啦」

What a moment for Danny & Daley Blind pic.twitter.com/guoUSDNc3J — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) December 3, 2022

記者張方瑀／綜合報導

荷蘭3日在世界盃16強淘汰賽中，以3比1擊敗美國，成為本屆第一支晉級8強的隊伍。在上半場結束前踢入第2球的比連特（Daley Blind），更衝到場邊和擔任助理教練的父親碰頭慶祝，國際足總（FIFA）也在官方推特分享這最暖一幕。

現年32歲的比連特從2013年起替荷蘭國家隊效力，他在3日對上美國的16強淘汰賽中，在上半場傷停補時第46分鐘攻進第2球，為荷蘭取得2比0領先。比連特進球後第一時間，就是立刻衝到場邊和擔任助理教練的父親丹尼（(Danny Blind）碰頭慶祝，暖心的一幕也被FIFA分享在官方推特。

▲比連特在上半場傷停補時第46分鐘攻進第2球 。（圖／路透）



現年61歲的丹尼是荷蘭一代名將，球員時代主踢後衛，並於2005年開始擔任教練，2012年起擔任荷蘭國家隊助理教練；他過去曾因執教成績不佳被荷蘭國家隊解雇，後來在去年才重新回鍋。

比連特和父親一樣是後衛，目前效力於荷甲俱樂部阿賈克斯，而他在2014年首次代表國家隊在巴西世足賽對上地主國巴西時，就曾踢進第2球，讓荷蘭在最終以3比0擊敗巴西拿下季軍。

事實上，連兩次世界盃都替荷蘭隊建功的比連特，在2019年底檢查出罹患心肌炎，目前體內已植入式心律去顫器，才可有辦法繼續在場上踢球。

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