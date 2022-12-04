男模驚傳病逝「享年34歲」！高速公路翻車重創頭部　成植物人9年

▲ 里卡多因車禍陷入昏迷9年。（圖／翻攝自臉書）

記者陳宛貞／綜合外電報導

巴西一名年輕男模9年前發生車禍，造成嚴重頭顱損傷，從此成為植物人，遭受心臟病、肺炎及其他嚴重疾病折磨，儘管家屬花費大把醫藥費，病情仍不見好轉，日前傳出病逝消息，享年34歲，令親友悲痛不已。

根據《鏡報》，男模里卡多（Rarison Ricardo）全名Rarison Ricardo Miranda Vitória，9年前因一場交通事故，頭部受到重創，今年11月30日病逝。家屬1日透過聲明宣布，「里卡多奮鬥長達9年後去世，享年34歲」，但未透露具體死因，也未說明他是在醫院或家中離世。

里卡多2013年11月和二名友人乘坐一輛車，行駛在阿馬帕州一條高速公路上，途中失控翻車。駕駛和另一名乘客僅受輕傷，但里卡多傷勢嚴重，搶救後雖脫離深度昏迷，卻陷入醒狀昏迷（vigil coma）狀態，也就是俗稱的植物人，無法自行移動，只能透過鼻胃管灌食。

他的母親阿爾梅達（Rosely Almeida）是一名護士，兒子成為植物人後在家中日夜照料，2018年曾受訪提到，里卡多可以輕微移動眼睛、頭部和手部，有時看似想開口說話。2020年一場停電令里卡多病情惡化，因為所有儀器都無法運作，導致他出現肺炎，後來還出現心臟病和其他嚴重疾病。

聘請醫療專家和藥物、飲食、衛生用品的高昂費用有時令家屬不堪負荷，但阿爾梅達仍表示，對兒子的愛讓她堅持給兒子高品質的生活，她也希望能盼到兒子站起來行走的奇蹟，但很清楚這不可能發生。

▼ 里卡多僅34歲就英年早逝。（圖／翻攝自臉書）

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