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7歲小妹在家竟遭擄殺！FedEx司機「送貨盯上她」　不到1hr撕票棄屍

▲▼德州7歲女童雅典娜（Athena Strand）在家遭到聯邦快遞（FedEx）司機綁架撕票。（圖／翻攝臉書Maitlyn Presley Gandy、GoFundMe）

▲7歲女童雅典娜（Athena Strand）在家竟遭聯邦快遞（FedEx）司機綁架撕票。（圖／翻攝臉書Maitlyn Presley Gandy）

記者吳美依／綜合報導

美國德州7歲女童雅典娜（Athena Strand）在家離奇失蹤，家屬、警方及志工苦尋2天後，卻被發現陳屍郊外。根據當局調查結果，她遭當時上門送貨的聯邦快遞（FedEx）司機特納（Taner Lynn Horner）綁架撕票，而且很可能不到1小時就遇害。

綜合外媒報導，本案發生於11月30日，繼母和雅典娜發生爭執後離開房間，準備好晚餐後才回來，卻遍尋不著女童蹤影，在傍晚5時45分左右通報失蹤。當時，雅典娜生父外出打獵，生母遠在奧克拉荷馬州。

警方起初研判，雅典娜可能自行離家卻迷路了，因此等到隔日上午才發布安珀警報（Amber Alert），並且希望當晚就能找到人。因為家屬透露，女童過去也曾經這麼做，但同時很懷疑怕黑的雅典娜願意自行離家。

不幸的是，12月2日深夜，警方宣布在懷斯郡（Wise County）城鎮博伊德（Boyd）尋獲雅典娜遺體，確切死因仍在調查中。

▲▼德州7歲女童雅典娜（Athena Strand）在家遭到聯邦快遞（FedEx）司機綁架撕票。（圖／翻攝臉書Maitlyn Presley Gandy、GoFundMe）

▲警方推測，雅典娜被擄不到一小時就遇害。（圖／翻攝GoFundMe）

懷斯郡警長蘭恩（Lane Akin）表示，雅典娜失蹤時家中曾收到包裹，於是同仁與聯邦快遞合作，果真成功逮捕嫌犯。31歲的特納是聯邦快遞契約員工，與女童一家人既不相識也沒有私人聯繫，但在落網後已坦承犯案，如今被指控綁架及謀殺重罪，保釋金為150萬美元（約新台幣4580萬元）。

蘭恩坦承，這是自己參與過最艱難案件之一，並且代表警方向女童家屬致上深刻哀悼，「任何時候有孩子死去，都會深深重擊你的心。你會把那孩子與自己孩子同年齡的時候相比…這不是我們希望得到的答案。」

聯邦快遞也對小女孩的不幸遭遇表示哀悼，「文字無法形容我們對這起悲劇報導的震驚與悲傷。首先，在這個最艱難的時刻，我們的心與家屬同在。我們會持續與當局全面合作，此刻任何進一步問題都應該直接詢問執法部門。」

 

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