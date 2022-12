盤點世足「最差11人」C羅慘入選！僅射1顆12碼球　與卡達4球員並列

▲葡萄牙足球天王C羅(Cristiano Ronaldo)。(圖/路透)



記者張方瑀/綜合報導

卡達世界盃賽程進入16強淘汰賽,外媒針對各國球員表現進行評分,結果葡萄牙足球天王C羅(Cristiano Ronaldo)目前僅射入1顆12碼點球,加上未把握多次射門機會,被評為最差11人之一;主辦國卡達更一口氣有4名球員入選。

根據《每日郵報》報導,《Sofascore》網站針對各國球員在小組賽的表現進行評分,結果C羅以6.37分入選最差11人之一。分析指出,儘管37歲的C羅在3場比賽都在先發名單內,但表現乏善可陳,未把握多次射門機會,僅在對迦納的比賽中射入一顆12碼點球。

Ronaldo is in the worst XI of the group stage by SofaScore pic.twitter.com/cuV20mx8cp