為撿夾腳拖！正妹竟遭「捲入小艇螺旋槳」　下半身打爛慘死

JOVEN TURISTA QUE TUVO ACCIDENTE AYER EN WHITE WHATA MURIÓ ESTA MADRUGADA POR LA GRAVEDAD DE LAS HERIDAS. Fuentes médicas le confirmaron a The Archipielago Press que la joven mujer identificada como Natalia Andrea Larrañaga Fajardo, de 26 años de edad, murió en la madrugada de este lunes, debido a la gravedad de las heridas causadas por la hélice de una lancha, al parecer cuando se hundió a recuperar unas chancletas. "La mujer llegó desagrada al hospital departamental Clarence Lynd Newball, e ingresó de inmediato al área de reanimación, pasó al área de cirugía, se le hizo transfusión de sangre, se le hizo reconstrucción de las arterias en cirugía, luego ingresó a UCI, tuvo mucha transfusión de sangre por que estaba desangrada, estaba muy inestable por que perdió mucha sangre, la mujer llegó en shock, y luego en cirugía tuvo un paro cardíaco y murió en la madrugada hacia las dos de la mañana", explicaron a esta redacción fuentes hospitalarias. "Hubo que reconstruir todas las arterias ya que las heridas eran demasiado profundas e iban de glúteo a glúteo, comprometiendo incluso el muslo de la pierna", precisó la fuente informativa. Como se escucha en el video que evidencia lo que ocurrió, una mujer advierte que la víctima se estaba desangrando, lo que revela la seriedad del accidente ocurrido. Ahora el debate se centra en la presencia de embarcaciones en un día lluvioso, cuando por lo general la Capitanía de Puerto alerta la inmediata suspensión de toda orden de navegación cuando se presentan condiciones climáticas alteradas. No obstante ayer la Dimar autorizó la navegación, y el ingreso a cayos con bandera en amarillo, es decir con prevención, pero aún así, a pesar de lo intenso de las lluvias, que algunos ciudadanos no dudaron en calificar como 'diluviantes', las actividades de navegación se mantuvieron. Este es el segundo accidente mortal ocurrido a mujeres en el llamado White Watta, una playa en medio de la Bahía interior, dentro del mar, que no está demarcado y es usado masivamente para el baño de mar, pero por donde también transitan embarcaciones.