戴口罩防疫早過時？南韓研擬鬆綁「室內口罩令」　大田市逼宮中央

▲南韓政府正在考慮是否解除室內口罩義務令，圖為首爾龍山站。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

新冠疫情在全球各國邁入長期化，南韓在疫情進入第7波大流行後，其單日新增確診者數與重症、死亡病例並未呈現明顯成長，疫情控制相對來說較為穩定。為此，大田市向中央政府建議，應該適時鬆綁防疫政策、解除室內配戴口罩義務；同時，政府也研擬是否放寬對確診後的隔離義務規定。

根據韓媒《News1》、《YTN》，隨著新冠疫情在全球邁入長期化，在經過大量人口感染、且有疫苗與治療藥劑作為配套後，歐美許多主要國家早已解除室內戴口罩的規定，為此大田廣域市11月底向南韓中央政府的中央災難安全對策本部傳送公文，表示中央至12月中旬若還未解除室內戴口罩的規定，則市府將自行推動發佈行政命令。

大田市本月1日向南韓中央防疫當局發送公文，邀請能與中央針對新冠防疫「室內口罩令解禁」等議題展開協商。

對此，南韓疾病管理廳表示，「至今為止已持續與相關政府部門、17個市與道所參與的中央災難安全對策本部會議上針對防疫措施展開相關協議。未來計畫將持續監控冬季疫情發展，同時舉行公開討論會與諮詢委員會，具體擬定鬆綁室內口罩義務令的日期。」

報導指出，先前南韓疾病管理廳已於11月9日表示，將與專家們討論具體擬定鬆綁室內口罩令的時間點，本月15日將召開的新冠應對方向相關第一次專家討論會上，有機會針對鬆綁室內口罩令展開全面討論。

另外，許多民眾為了規避確診後的隔離義務，因此在身體出現相關症狀後卻反而不接受篩檢。

南韓天主教大學醫學院榮譽教授白舜英（백순영）認為，隨著新冠疫情已達到政府可控階段，室內口罩令與確診後一周居家隔離在目前日常生活中早已失去意義，因此居隔可從義務改為勸導措施；至於未曾感染、或是未打滿疫苗者則須自行積極戴口罩。

根據南韓防疫當局統計，今（4）日上午通報新增4萬6564例確診，住院中的重症患者則有460人，至於死亡數則有60人。

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