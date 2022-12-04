科系影響一生收入！美大學生「最後悔10大主修」　新聞系高居榜首

▲當經濟面臨衰退時，求職新鮮人恐對大學主修選擇感到後悔。（示意圖／CFP）

記者羅翊宬／綜合報導

國際與台灣同樣面臨學歷貶值的問題，當學士學位的價值正在下降時，專家建議應把更多重點擺在職業培訓，許多科技公司徵才時也在降低中等、甚至更高技能職位者的學位要求。統計顯示，高達44%大學學歷求職者後悔自己選擇的主修，其中排行前三大科系分別為新聞系、社會學系、人文通識。

根據美媒《CNBC》報導，美國喬治城大學教育和勞動中心在一份報告「大學回報」中稱，獲得大學學士學位的確仍舊是值得的，因為學士學位者通常比高中畢業者的收入多出84%，且教育水準愈高則回報愈高；不過若按研究領域劃分，主修科學、技術、工程、數學（即理工科）專業學生的總體收入是最高的。

除了理工科之外，健康、商科專業也是收入最高的專業之一，這使得其平均年薪在入門階段時就高過人文學科專業，綜觀整個職業生涯也明顯高過文科，這導致了其實有高達44%的學士學位者後悔其所選擇的主修科系。

求職網站ZipRecruiter針對1500多名正在求職的大學畢業新鮮人進行調查，研究選擇主修哪一項科系專業最讓畢業生感到後悔，結果顯示新聞（87%）的後悔率最高，其次依序為社會學（72%）、傳播學（64%）、教育學（61%）、行銷管理與研究（60%）、醫療與臨床協助（58%）、政治學與政府政策（56%）、生物學（52%）、英語和文學（52%）。

至於最令大學畢業生滿意的主修分別是電腦資訊科學（72%）、犯罪學（72%）、工程學（71%）、護理（69%）、健康（67%）、商業經營管理（66%）、金融（66%）、心理學（65%）、營建工程（65%）、人力資源管理（58%）。

大學主修的選擇能夠深遠影響未來一輩子的收入，研究顯示收入最高的大學主修畢業生所賺的錢，比起收入最低主修畢業生多出340萬美元（約新台幣1.06億元）。

ZipRecruiter的首席研究員兼經濟學者布伯（Sinem Buber）坦言大學主修的選擇與收入差異所呈現的現實問題，「儘管學生們在學期間可能會被某些領域所吸引，若不看重薪水與工作保障等條件，然而『當我們畢業時，現實問題就來了』！當你幾乎無法繳付帳單時，你的薪水問題會變得更重要。」

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》