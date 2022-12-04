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美國將在印太強化軍力態勢　防長警告：不會讓中國重塑世界秩序　

▲▼美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）警告中國，美國將在印太地區維持並強化作戰優勢，避免中國按其企圖主導整個區域。（圖／達志影像／美聯社）

記者張寧倢／編譯

美國五角大廈3日表示，美國正在印度-太平洋地區建立更具殺傷力的軍力態勢，維持且強化作戰優勢，以確保中國不會按照他們所企圖的方式主宰該區域。防長奧斯汀（Lloyd Austin）更明確指出，中國為了滿足其專制偏好，意圖重塑區域和國際秩序，但美國不會讓此事發生。

根據彭博社報導，美國國防部長奧斯汀3日在雷根國防論壇（Reagan National Defense Forum）上表示，美國正處在與中國競爭的轉點上，「中國是唯一一個有意願，且越來越有能力重塑區域和世界秩序，以滿足其專制偏好的國家。因此，我要明確地說，我們不會讓這種情況發生。」

奧斯汀說，美國將繼續「維持和強化我們的作戰優勢」，並且提升軍事力量存在，建立一個更具殺傷力、更靈活機動和更分布的軍力態勢。前一天，五角大廈才於2日首次對外公開新一代的B-21匿蹤轟炸機。奧斯汀表示，新的B-21轟炸機是美國威懾戰略的一個關鍵部分，此外，美國也正在為澳洲制定最快能獲得一艘核動力潛艦的相關計畫。這是拜登政府執政初期宣布的一項美澳軍事協議。

報導指出，在尋求反擊力量的同時，奧斯汀也宣布了其他措施，例如：五角大廈已經加強對印太地區作為主要作戰區域的關注度，將朝著能更快調動部隊，投資軍事建設與確保後勤順暢等方向進行推動。拜登政府11月下旬才發布最新的中國軍力報告，其中提到中國解放軍仍然打算在2027年前具備入侵能力，並在2049年以前成為全球最強大的軍隊。

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美國五角大廈美國防長印太中國世界秩序

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